Trade Estates: Αύξηση κερδών 26,5% στο 9μηνο, προμέρισμα και νέο guidance

Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (Bloomberg: TRESTATE:GA - Reuters: TRESTATESr.AT - ISIN: GRS534003009) ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

▪ Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 38,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,4 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 14,0%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

▪ Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,8%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 16,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

▪ Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα (Αdjusted Profit After Tax)* ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 77,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

▪ Τα Καθαρά Κέρδη (Profit After Tax)* ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 26,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 45,7%) σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024.

▪ Σύνολο Ενεργητικού 622,8 εκατ. ευρώ την 30.09.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,9%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

▪ Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.09.2025 ανήλθε σε 567,0 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 4,7%).

▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στα 319,5 εκατ. ευρώ (€2,65 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024

Διανομή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2025

Την 17η Νοεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 συνολικού καθαρού ποσού €0,065 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού €7,83 εκ., αυξημένου κατά 36,3% σε σχέση με το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2024. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την ως άνω διανομή, θα γνωστοποιηθούν σε ξεχωριστή εταιρική ανακοίνωση.

Guidance 2025: Ανοδική Αναθεώρηση για τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO)

Η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το εννεάμηνο 2025 και ειδικότερα της επίτευξης κατά 94,2% του ετήσιου στόχου για τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO), οδηγεί στην απόφαση της Εταιρείας για την αναθεώρηση του στόχου του FFO για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας ότι αυτά θα ανέλθουν μεταξύ €20 εκατ. - €21 εκατ. για το 2025, αυξημένα έως 27% σε σχέση με το αρχικό Guidance που ανακοινώθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2025.

Η βελτίωση των όρων δανεισμού της Εταιρείας λόγω της υψηλής της πιστοληπτικής ικανότητας, oι μικρότερες εκ των εκτιμώμενων ανάγκες εκταμίευσης δανείων και η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών που οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση επιτοκίων, συνέβαλαν ουσιαστικά στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και ειδικότερα του εκτιμώμενου FFO για το σύνολο της χρήσης

Ο κος Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως το guidance που εκδώσαμε για το σύνολο της χρονιάς, ενώ παράλληλα μας δίνουν τη δυνατότητα ανοδικής αναθεώρησης του guidance για το FFO, κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενεργητικής διαχείρισης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους. Η επερχόμενη καταβολή σημαντικά αυξημένου προμερίσματος για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνει τη στρατηγική και την προσήλωσή μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».