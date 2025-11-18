Club Hotel Casino Loutraki: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή με έκνομες ενέργειες

Η διοίκηση της Club Hotel Casino Loutraki µε σκοπό την αποφυγή αναπαραγωγής αναληθών και ανακριβών ειδήσεων επιθυµεί να τοποθετηθεί επί των δηµοσιευμάτων που αναφέρονται σε παράνοµες δραστηριότητες τρίτων προσώπων στο πλαίσιο ενός «κυκλώματος απάτης» που φέρεται να δρούσε μεταξύ άλλων και σε χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος που συνδέονται µε το ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

Επισημαίνουμε µε τον πλέον σαφή τρόπο ότι η επιχείρηση δεν έχει καµία εµπλοκή µε τις εν λόγω ἐκνοµες ενέργειες και ουδεµία γνώση για τα αναφερόµενα περιστατικά. Τα δημοσιεύματα αφορούν αποκλειστικά πράξεις συγκεκριµένων εξωτερικών ατόµων που είτε είχαν την ιδιότητα πελάτη του ξενοδοχείου είτε και τoυ Καζίνο.

Οποιαδήποτε υπόνοια περί συσχέτισης της δράσης τους µε τα στελέχη, τις υπηρεσίες ή τη λειτουργία του Καζίνο είναι ανακριβής και ψευδής. Η Club Hotel Casino Loutraki ουδέποτε γνώριζε και ούτε θα μπορούσε τις τυχόν παράνοµες δραστηριότητες τρίτων προσώπων, OL οποίες και δεν συνάδουν µε την επιχειρησιακή της πρακτική κατά τα τριάντα χρόνια λειτουργίας της.

Η Club Hotel Casino Loutraki λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια µε αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και διαφάνειας, σημειώνει η ανακοίνωση, εφαρµόζοντας διαχρονικά υψηλά standards λειτουργικής εποπτείας, τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια ανοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν συνάδει µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η φήμη και η αξιοπιστία της επιχείρησης καθώς και η εµπειρία και η ασφάλεια των πελατών µας αποτελούν αδιαπραγµάτευτες προτεραιότητες. Oι χώροι της επιχείρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζει ο νόµος και οι άδειές µας.

Η Club Hotel Casino Loutraki θα συνεχίσει να λειτουργεί µε απόλυτη προσήλωση στη νοµιµότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο. Η επιχείρηση και η διοίκησή της δεν θα δείξουν καµία ανοχή σε αναφορές που πλήττουν την φήμη και πίστη του Club Hotel Casino Loutraki και επιφυλάσσονται παντός νοµίµου δικαιώματος να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια κατά προσώπων που αποπειρώνται να βλάψουν την αξιοπιστία, ακεραιότητα και νοµιµότητα αυτής.