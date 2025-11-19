Σε τροχιά απογείωσης το 2027 το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Το 2027 τοποθετείται η έναρξη των πρώτων δοκιμαστικών πτήσεων στον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), οι εργασίες ανάπτυξης του οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την πρόοδο υλοποίησης να υπερβαίνει το 65% στο τέλος Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους επιτελείς της ΤΕΡΝΑ, ο κύριος όγκος των εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί το 2026, έτος κατά το οποίο η κατασκευάστρια εταιρεία εκτιμάται, βάσει χρονοδιαγράμματος, ότι θα παραδώσει το αεροδρόμιο στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης».

Ενδεικτικά, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διάστρωση της τελικής επιφάνειας των ειδικών οδοστρωμάτων προσγείωσης / απογείωσης / στάθμευσης αεροσκαφών, με ποσοστό υλοποίησης στο 96%, ο πύργος ελέγχου έχει ολοκληρωθεί κατά 60%, ενώ το terminal των 7 επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ., έχει προχωρήσει σε ποσοστό 60%.

«Ο ΔΑΗΚ θα είναι από τους πιο σύγχρονους αερολιμένες, κατασκευάζεται με τεχνολογία αιχμής. Το έργο είναι σε αρκετά προχωρημένο βαθμό και ως εκ τούτου το 2027 ευελπιστούμε να εκτελεστούν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις», τόνισε στο πλαίσιο παρουσίασης της προόδου των εργασιών ο Βαγγέλης Μασούρας, αντιπρόεδρος της ΤΕΡΝΑ.

Σε ό,τι αφορά την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την προμήθεια και την τοποθέτηση των αεροβοηθημάτων.

«Ο διαγωνισμός για τα αεροβοηθήματα δεν έχει βγει ακόμα στον αέρα δεδομένων των εξελίξεων που υπήρχαν με τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς που είχαν διατυπωθεί από τον δήμο και τρίτα πρόσωπα σχετικά με τη χωροθέτηση αυτών.

Ο χρόνος που υπάρχει μπροστά μας είναι ικανός για να απορροφήσει τις όποιες καθυστερήσεις. Έχει γίνει μια διαβούλευση με τους πιθανούς προμηθευτές για να έχουμε ρεαλιστικούς χρόνους για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών. Θα εξαρτηθούν, ωστόσο, όλα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μέλημα όλων είναι να ξεκινήσει η λειτουργία το συντομότερο δυνατό», επεσήμανε ο Νίκος Αναστασίου, διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ.

Αυτή την περίοδο εκπονείται ο λεπτομερής σχεδιασμός για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και του εξοπλισμού του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο νέο αεροδρόμιο του Καστελίου και, στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιείται ήδη το πρόγραμμα ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer). Στόχος είναι να μην υπάρξει διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου, η μεταφορά του οποίου θα πραγματοποιηθεί τους μήνες χαμηλής ζήτησης.

Στο αεροδρόμιο, για την κατασκευή του οποίου σήμερα απασχολούνται πάνω από 1.150 εργαζόμενοι, θα μπορούν να διακινούνται περί τα 15 εκατ. επιβάτες στην έναρξη της λειτουργίας του, αριθμός που στο τέλος της 30ετούς περιόδου παραχώρησης θα είναι διπλάσιος, ενώ θα μπορούν να εξυπηρετούνται έως 40 κινήσεις (αφίξεις-αναχωρήσεις) ανά ώρα.

Σημειωτέον ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΔΑΗΚ εκτιμάται σε 11,5 εκατομμύρια, δεδομένου ότι το 2025 αναμένεται να κλείσει στα 10 εκατομμύρια.

Στόχος, μάλιστα, των επικεφαλής της εταιρείας είναι η ανάδειξη του αεροδρομίου του Καστελίου σε hub για την ευρύτερη περιοχή που θα εξυπηρετεί τόσο διεθνείς πτήσεις, όσο και πτήσεις εσωτερικού.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ινδία μπαίνουν σε πρώτο πλάνο στον σχεδιασμό των επικεφαλής του νέου αεροδρομίου για διείσδυση σε νέες αγορές. Άλλωστε, προτεραιότητα του ΔΑΗΚ είναι η άμβλυνση της εποχικότητας στην Κρήτη, κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη διάχυση των τουριστών στον χρόνο έτσι ώστε να μην πιέζονται και οι υποδομές του νησιού.

Ως προς το οδικό δίκτυο, η πρόοδος υλοποίησης των εργασιών της νέας σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ (Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης) βρίσκεται στο 85%. Εξαιρείται ένα τμήμα τριών χιλιομέτρων, στο οποίο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, αποφασίστηκε τον περασμένο Αύγουστο η δημιουργία μιας διπλής σήραγγας (σ.σ.: πρόκειται για συμπληρωματικό έργο), η ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται χρονικά το φθινόπωρο του 2028.

Το terminal

Το terminal του αεροδρομίου αναπτύσσεται σε επτά επίπεδα με τη φιλοσοφία της παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης για τους επιβάτες. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαθέτει 80 θέσεις για check in και 16 μηχανήματα self drop off για εκείνους που επιθυμούν να παραδίδουν μόνοι τους τις αποσκευές τους.

Θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, χώροι εστίασης, καταστήματα λιανικής και duty free, ενώ το αεροδρόμιο θα είναι εξοπλισμένο και με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αποσκευών. «Ευελπιστούμε ότι δεν χαθεί ούτε μία βαλίτσα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα θα μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται κάθε αποσκευή», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Νούτσος, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής ΔΑΗΚ.

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της εμπορικής ζώνης που θα πραγματοποιηθεί στη δεύτερη φάση, εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ, με το κατασκευαστικό σκέλος να ανέρχεται σε 625 εκατ. ευρώ. Στην εμπορική ζώνη, που θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, υπάρχει πρόβλεψη για σταθμό Cargo & MRO, ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο αεροδρόμιο αναπτύσσεται από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης», με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό όμιλο GMR (21,64%).