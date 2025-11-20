Ο Ηλίας Σπυρτούνιας ξανά αντιπρόεδρος των Αμερικανικών Επιμελητηρίων Ευρώπης

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας επανεκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του AmChams in Europe (ACE) για την περίοδο 2026–2027 στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία του Συνδέσμου.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο αναλαμβάνει εκ νέου τον ιδιαίτερα σημαντικό και θεσμικό ρόλο της Γραμματείας του ACE, επιβεβαιώνοντας την ενεργή, σταθερή και ουσιαστική συμβολή του στη λειτουργία και στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η επανεκλογή του Ηλία Σπυρτούνια αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, της στρατηγικής του σκέψης και της συνεπούς δέσμευσής του στην ενδυνάμωση των διατλαντικών επιχειρηματικών δεσμών, καθώς και της σημαντικής παρουσίας του AmCham Greece στο οικοσύστημα των AmChams, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Μετά την επανεκλογή του, ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας δήλωσε: «Η επανεκλογή μου στη θέση του Αντιπροέδρου του AmChams in Europe (ACE) και η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το Αμερικανικό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο αναλαμβάνει εκ νέου τη Γραμματεία του ACE, αποτελούν εξαιρετική τιμή και υψηλή ευθύνη. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στους επικεφαλής και τους εκπροσώπους των AmChams για την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, την αφοσιωμένη ομάδα μας στο Επιμελητήριο μας καθώς και προς τα μέλη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής. Είμαι βαθύτατα προσηλωμένος στην ενίσχυση της συνεργασίας μας και ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού κατά τον επόμενο χρόνο.

Το δίκτυο AmChams in Europe, το οποίο σήμερα συγκεντρώνει 49 Επιμελητήρια από 47 χώρες και αντιπροσωπεύει περισσότερες από 17.000 επιχειρήσεις και 20 εκατομμύρια εργαζόμενους, αποτελεί έναν πυλώνα διαρκούς συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της διατλαντικής σχέσης. Στη νέα μας θητεία, θα επικεντρωθούμε στην ενδυνάμωση των θεσμικών δομών μας, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας και στην προώθηση στρατηγικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τόσο την δικτύωση των Επιμελητηρίων μας όσο και των μελών μας.

Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, η συλλογική δράση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Ως ACE, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κρίσιμα ζητήματα με ενιαία φωνή, αξιοποιώντας το εύρος, την τεχνογνωσία και τη δυναμική του δικτύου μας. Θα εργαστούμε συστηματικά για τη βιώσιμη οικονομική πρόοδο, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Το AmChams in Europe (ACE) αποτελεί το κορυφαίο θεσμικό δίκτυο των Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ως κεντρικός πυλώνας προώθησης του διατλαντικού επιχειρηματικού διαλόγου και της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ευρώπης, το ACE συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος».