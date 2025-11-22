Πού κοιτάζει για νέες εξαγορές η Quality & Reliability

Με το αφήγημα της βελτίωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων και της ταχείας επέκτασής της τόσο σε έργα του ιδιωτικού τομέα, όσο και στο εξωτερικό, η Quality & Reliability (QnR) θα συμμετάσχει στο road show που διοργανώνει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή στις 29 Νοεμβρίου στο Παρίσι. Άλλωστε, η μέχρι πρότινος «περιφερειακή» μετοχή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων (μεταξύ αυτών και ξένων), τα οποία κατέχουν σήμερα κοντά στο 15% του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.

Η φετινή χρονιά θα κλείσει με μεγάλη άνοδο οικονομικών επιδόσεων για την εισηγμένη, καθώς ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 25 εκατ. ευρώ (έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το 2024) με ένα περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA margin) κοντά στο 20%.

Βασικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης των τελευταίων ετών αποτελούν τα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ωστόσο μέσα από μια σειρά κινήσεων η διοίκηση της εταιρείας αποβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας και μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κοινοτικού προγράμματος.

Ειδικότερα, η QnR κάνοντας χρήση κεφαλαίων που άντλησε από την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 19 εκατ. ευρώ, έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά εξαγορών, μέσω των οποίων έχει επεκταθεί τόσο σε έργα του ιδιωτικού τομέα, όσο και στο εξωτερικό.

Έτσι από μια εταιρεία που απευθυνόταν σχεδόν αποκλειστικά στις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου, η QnR διευρύνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της, με το διευθύνοντα σύμβουλό της Παναγιώτη Πασχαλάκη (φωτ.) να δηλώνει πως «στόχος μας είναι το 2027 το 50% των εσόδων μας να προέρχεται από δουλειές του ιδιωτικού τομέα και επίσης το 50% να αφορά εργασίες στο εξωτερικό».

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου, το πλάνο των εξαγορών της εταιρείας αναμένεται να συνεχιστεί, με προτεραιότητες να είναι μια εταιρεία στην Ελλάδα που να δραστηριοποιείται στην αμυντική τεχνολογία (tech defense) και επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ήδη η QnR έχει προχωρήσει σε μια σειρά επιθετικών κινήσεων, αποκτώντας το 60% της Systecom (δραστηριοποιείται στο μέτωπο της κυβερνοασφάλειας), το 51% της βελγικής Squaredev (τομέας τεχνητής νοημοσύνης) και το 76,19% της Alexander Moore, με στόχο η QnR να ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά των εφαρμογών ERP.

Επίσης, στο πλαίσιο της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας της, η εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 και εισήλθε στο ΧΑ το 2002, εγκαινίασε την Πέμπτη 20/11/2025 τα νέα της σύγχρονα γραφεία στη Λυκόβρυση, στα οποία θα συστεγαστεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η QnR αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 5,1 στα 8,647 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) από τα 860 χιλ. στα 2,079 εκατ. ευρώ και το καθαρό της αποτέλεσμα από τα -44 στα +699 χιλ. ευρώ.