Η CQS Στη λίστα με τους κορυφαίους εργοδότες του WhereWeWork.com

Η CQS, ελληνική εταιρεία στον κλάδο Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, αναγνωρίζεται, για ακόμη μία χρονιά, ως κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της κατάταξης Top Employers 2025 του δικτύου WhereWeWork.com, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις εργαζομένων και υποψηφίων, η εταιρεία κατέκτησε την 1η θέση στον κλάδο BPO & Services και τη 2η θέση στη συνολική λίστα των Top 50. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της CQS στη δημιουργία ενός σύγχρονου, υποστηρικτικού και διαφανούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το διεθνές δίκτυο WhereWeWork.com αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα σημεία αναφοράς για την ελληνική αγορά εργασίας, παρέχοντας σε υποψήφιους εργαζομένους χρήσιμες πληροφορίες για χιλιάδες θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η κατάταξη Top Employers προκύπτει από τη συστηματική ανάλυση ανώνυμων αξιολογήσεων εργαζομένων και υποψηφίων, που συγκεντρώθηκαν από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025, προωθώντας τη διαφάνεια και την αντικειμενική πληροφόρηση στη διαδικασία επιλογής εργοδότη.

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των ανθρώπων της CQS, οι οποίοι μέσα από τις αξιολογήσεις τους ανέδειξαν τη συνέπεια, τις αξίες και τις καθημερινές πρακτικές της εταιρείας. Η CQS επενδύει σταθερά στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ενισχύει την ενσωμάτωση και προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης - αρχές που αποτελούν πυλώνες της εταιρικής της κουλτούρας.

Σχολιάζοντας την αναγνώριση της εταιρείας ως κορυφαίου εργοδότη για το 2025, η Ζηνοβία Κότσανη, Human Resources Director της CQS, δήλωσε:

«Στη CQS πιστεύουμε ότι η δύναμη μιας εταιρείας βρίσκεται στους ανθρώπους της. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την αφοσίωση, το ταλέντο και το πάθος των εργαζομένων μας, οι οποίοι καθημερινά διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και εξέλιξης. Με τη δέσμευσή τους ενισχύουν την εταιρική κουλτούρα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, καθιστώντας τη CQS έναν οργανισμό όπου η επαγγελματική ανάπτυξη, η καινοτομία και η συνεχής βελτίωση αποτελούν καθημερινή πρακτική.».