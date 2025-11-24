Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Ο λαϊκισμός μάς κρατάει πίσω

«Παράγουμε, εξάγουμε, προσαρμοζόμαστε. Λύσαμε μάλιστα και το μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα που μας έφερε στην κρίση. Αλλά αν θέλουμε να πάμε παρακάτω, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τι έχουμε κάνει και ύστερα να αποδεχτούμε ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke Σπύρος Θεοδωρόπουλος, απαντώντας στην Αναστασία Παρετζόγλου, Executive Chair του Fortune Greece.

Μιλώντας νωρίτερα στο Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025, ο πρόεδρος του ΣΕΒ περιέγραψε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές, μόνο η ικανότητα διαχείρισης της αβεβαιότητας. Παρά τις προόδους της τελευταίας δεκαετίας, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην «τρέχει» με τις ταχύτητες που απαιτεί το νέο παραγωγικό τοπίο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι η συλλογική νοοτροπία. «Έχουμε κολλήματα ως κοινωνία», είπε. «Ο λαϊκισμός μάς κρατάει πίσω. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κινηθεί κόντρα στην κοινωνία, η πολιτική τελικά καθοδηγείται από αυτήν».

Ανέφερε ότι οι Έλληνες εμφανίζουν ελάχιστη αντίσταση σε αλλαγές που είναι ουδέτερες ή επώδυνες, αλλά συχνά αντιστέκονται σε θετικές μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα. «Αν δεν αλλάξουμε βασικά πιστεύω, δεν θα αποκτήσουμε ποτέ τις ταχύτητες που απαιτούνται», ανέφερε.

Η επένδυση που κόλλησε στη Δυτική Μακεδονία

Ο επικεφαλής της Bespoke ανέφερε ως ενδεικτικό περιστατικό τη δική του προσπάθεια να αποκτήσει μια μεγάλη έκταση στη Δυτική Μακεδονία για νέα επένδυση. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη ανάμεσα στο κράτος και στον δήμο, και παρότι το Δημόσιο έχει ήδη χάσει πρωτόδικα και δευτεροβάθμια. «Το Δημόσιο δεν παραιτείται ποτέ πριν φτάσει στον Άρειο Πάγο. Ακόμα κι όταν έχει χάσει δύο φορές», σημείωσε. «Και θεωρούμε "μεγάλη τομή" όταν το κράτος κάνει το αυτονόητο και παραιτείται από μια υπόθεση που έχει χάσει», σημείωσε και διερωτήθηκε: «Γιατί κρατάμε εκτάσεις δεσμευμένες; Γιατί καμία κυβέρνηση δεν παίρνει την ευθύνη να ξεμπλοκάρει μια επένδυση;».

Ο ίδιος συνέδεσε τις καθυστερήσεις της δικαιοσύνης, το υψηλό κόστος χρήματος και τους χαμηλούς μισθούς με μία κοινή ρίζα, την παραγωγικότητα. «Οι αμοιβές δεν αυξάνονται επειδή δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα», τόνισε. Και η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται, όπως είπε, επειδή η χώρα συνεχίζει να μπλοκάρεται από θεσμικές αγκυλώσεις και οικονομικούς δισταγμούς.

«Μαγικό ραβδί» δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κάτι καλύτερο, η ανάγκη να ενισχυθούν ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας. «Αν δεν παραγάγουμε, δεν θα έχουμε καλύτερους μισθούς. Και η πρόοδος δεν θα διαχυθεί στο 40% του πληθυσμού που σήμερα φαίνεται να μένει εκτός της ανάπτυξης».

Ο ΣΕΒ, είπε, εργάζεται συστηματικά με την κυβέρνηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναδιάρθρωση κρίσιμων θεσμικών πλαισίων. Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις σε 72 σημεία για μείωση της γραφειοκρατίας και παρεμβάσεων για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις και αλλαγές στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και συλλογικών συμβάσεων. Πάνω απ’ όλα, όμως, ο ΣΕΒ έχει θέσει ως προτεραιότητα την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις. «Το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει καν ξεκινήσει. Νομίζουν ότι δεν τις αφορά. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Η ΑΙ είναι εργαλείο παραγωγικότητας για όλους».

180+150 εκατ. ευρώ επενδύσεις της Bespoke

Ο κ. Θεοδωρόπουλος περιέγραψε τη φιλοσοφία του ως επενδυτή. Αναφερόμενος στην Bespoke είπε πως κάθε εταιρεία του ομίλου έχει το δικό της business plan, αλλά το κοινό στοιχείο είναι η σοβαρή, μακροπρόθεσμη επένδυση. Αναφέρθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΙΟΝ ύψους 180 εκατ. ευρώ και στο νέο θερμοκήπιο της Wonderplant, ύψους 150 εκατ. ευρώ. «Προσπαθώ να κάνω ό,τι προτρέπω τους άλλους. Να επενδύσουμε σοβαρά στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Χωρίς αυτά, δεν υπάρχει σταθερή ανάπτυξη», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το όραμα και την παρακαταθήκη του, απάντησε με μια φιλοσοφική διάσταση: «Δεν θέλω να φτάσω κάπου. Η ζωή είναι μια διαδρομή. Η μόνη διαφορά σήμερα από την αρχή είναι ότι τώρα έχω λιγότερη αγωνία». Ενώ στη νέα γενιά επιχειρηματιών έστειλε ένα μήνυμα. Πίστη στον εαυτό, υπομονή και αγάπη για αυτό που κάνεις. «Τα καλά αποτελέσματα δεν έρχονται γρήγορα. Θέλουν κόπο και χρόνο», ανέφερε.