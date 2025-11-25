Ο ΟΛΠ στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο πρόεδρος του οργανισμού τόνισε ότι η συνεργασία Ελλάδας–Κίνας δεν βασίζεται μόνο στις επιχειρηματικές συνέργειες, αλλά και στη σταθερή ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 15:52

Στην επετειακή εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού & Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του (1995–2025) με τίτλο «Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς και Δημιουργώντας το Μέλλον στις Ελληνοκινεζικές Επιχειρηματικές Σχέσεις», συμμετείχε ο ΟΛΠ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, ο δήμαρχος της Pudong, Shanghai, Wu Jincheng, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, της διπλωματικής κοινότητας, εθνικών και διεθνών επιμελητηρίων και στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση προσωπικοτήτων που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχρονική ενίσχυση των ελληνοκινεζικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Καραμανλής, ο Γιώργος Ανωμερίτης, ο Fang Qiu, ο Wu Jincheng, ο Γιώργος Προκοπίου και ο Κυριάκος Δερμάτης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Han Chao, μετέφερε θερμές ευχές και συγχαρητήρια προς το Επιμελητήριο, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή του στη διαρκή ενίσχυση των ελληνοκινεζικών σχέσεων και της επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η COSCO SHIPPING και η ΟΛΠ συνεχίζουν με συνέπεια και στρατηγική προσήλωση το έργο της αναβάθμισης του λιμένα Πειραιά, με στόχο την ανάδειξή του σε ένα πραγματικά παγκόσμιας κλάσης λιμάνι. Όπως επεσήμανε, η πορεία του Πειραιά προς το μέλλον βασίζεται στη σύζευξη ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινων επενδύσεων και εκσυγχρονισμένων υποδομών, που θωρακίζουν τον ρόλο του ως δυναμικού και ανταγωνιστικού διεθνούς κόμβου.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία Ελλάδας–Κίνας δεν βασίζεται μόνο στις επιχειρηματικές συνέργειες, αλλά και στη σταθερή ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας αποτυπώνεται μέσα από απτά, αμοιβαία οφέλη και κοινές προοπτικές ανάπτυξης, που διαμορφώνουν ένα ισχυρό στρατηγικό υπόβαθρο για το μέλλον.

