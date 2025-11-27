EINS (Ευρωσύμβουλοι): Τρία συν τρία deals για επέκταση στην τεχνολογία

Την ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας δραστηριότητας υπηρεσιών συμβούλου, καθώς και την επέκτασή της στους τομείς της τεχνολογίας και της άμυνας μέσω συνεργασιών και εξαγορών άλλων εταιρειών, θα επιδιώξει η European Innovation Solutions (EINS, πρώην Ευρωσύμβουλοι), μέσα στο 2026.

«Λύσεις τεχνολογίας προσφέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα έχουμε σημαντική παρουσία και στο χώρο της άμυνας. Όλα αυτά όμως δεν έχουν γίνει αντιληπτά από τη χρηματιστηριακή αγορά» δήλωσε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της εισηγμένης Πάρις Κοκορότσικος (φωτό), συμπληρώνοντας ότι πρόθεσή της EINS είναι να αυξήσει το αποτύπωμά της σε υπηρεσίες τεχνολογίας και στην άμυνα μέσα από συμπράξεις, αλλά και εξαγορές ποσοστών σε άλλες εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα μάλιστα με το διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης Στάθη Ταυρίδη, η EINS:

Θα αποκτήσει το 51% νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Xenios Blockchain Group (στόχος ο σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων λύσεων blockchain σε τομείς όπως η άμυνα, η υγεία, η κυβερνοασφάλεια και το real estate). Θα μετέχει με 51% σε κοινή εταιρεία που θα ιδρυθεί σε συνεργασία με την QM Cert (στόχος η δραστική μείωση του χρόνου επαναπιστοποίησης των επιχειρήσεων). Θα υπάρξει σύμπραξη και κοινό marketing με την Superbo για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον εντοπισμό και διαχείριση πελατών σε μια σειρά από κλάδους (του τραπεζικού συμπεριλαμβανομένου). Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων για την εξαγορά εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης για καινοτομικές λύσεις σε κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς χρηματοδότησης. Έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση συμμετοχής σε δύο ακόμη εταιρείες, η μία εκ των οποίων δραστηριοποιείται στο engineering consulting και η δεύτερη στην αμυντική τεχνολογία.

Χρηματοδότηση

Οι πρώτες τέσσερις από τις πέντε προαναφερθείσες κινήσεις θα απαιτήσουν συνολικά κεφάλαια μεταξύ 800 χιλ. και ενός εκατ. ευρώ και θα αρχίσουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στα αποτελέσματα της EINS από την οικονομική χρήση του 2027.

Η χρηματοδότηση αυτών των κινήσεων θα γίνει με ιδιαίτερη ευκολία, καθώς η εισηγμένη εταιρεία πούλησε το ακίνητό της στη Θεσσαλονίκη έναντι 5,9 εκατ. ευρώ, όταν και πριν από αυτή τη συναλλαγή διέθετε θετικό καθαρό ταμείο (1,52 εκατ. στις 30/6/2025). Άρα, θα απομείνει στην εταιρεία ρευστότητα αρκετών εκατ. ευρώ (ακόμη και μετά το συνδυασμό της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή που αποφασίστηκε στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση και του μερίσματος που θα διανεμηθεί το 2026) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δύο υπό συζήτηση συμμετοχές-εξαγορές της πέμπτης κίνησης.

«Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτηθούν μεγαλύτερα ποσά, ωστόσο πέρα από τη δική μας ρευστότητα υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα ο τραπεζικός δανεισμός» σημείωσε ο Στάθης Ταυρίδης.

Οι προοπτικές

Η φετινή χρονιά αναμένεται να κλείσει με μια αύξηση της τάξεως του 15% στον κύκλο εργασιών και ανάλογη ποσοστιαία άνοδος προβλέπεται να σημειωθεί και το 2026 (έσοδα κοντά στα 7 εκατ. ευρώ), με δεδομένο ότι το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων κυμαίνεται γύρω στα δέκα εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσα στη διετία 2026-2027.

Πέραν αυτού, ο Πάρης Κοκορότσικος τόνισε ότι μετά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα εξακολουθήσουν να εισρέουν σημαντικού ύψους ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (η πορεία της EINS επηρεάζεται από τον παράγοντα αυτό), καθώς:

α) Υπάρχει ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει.

β) Έχουν ήδη εγκριθεί τρία προγράμματα συνολικού ύψους οκτώ δισ. ευρώ (εξοικονόμηση ενέργειας, απανθρακοποίηση, κ.λπ.).

γ) Πολύ μεγάλες προοπτικές απορρέουν και από την αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα. Η EINS (μεταξύ άλλων) έχει πολύ δουλειά να κάνει στο να υποστηρίξει τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να εισέλθουν στην προμηθευτική αλυσίδα ξένων ομίλων, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλει και στην υποστήριξη κοινών σχημάτων μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών (πχ τσεχικών και κροατικών) προκειμένου να συνεργαστούν και να εισέλθουν σε διακρατικά αμυντικά προγράμματα στο πλαίσιο του SAFE.