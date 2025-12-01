#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Intralot: Απέκτησε 1 εκατ. μετοχές η Intracom την Παρασκευή

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι την ίδια μέρα, ο αντιπρόεδρος της Intralot κ. Soohyung Kim απέκτησε 3 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 3.005.256 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 09:35

Η Intralot ανακοίνωσε ότι η Intracom Συμμετοχών, που συνδέεται με τον πρόεδρο του ΔΣ, Σωκράτη Κόκκαλη,  προέβη την 28.11.2025 στην αγορά 1.000.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €999.672,87.

