Αύξηση τζίρου 14,6% για τα Νερά Κρήτης, υπερδιπλάσια τα καθαρά κέρδη

Με σημαντική άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες ολοκληρώθηκε η χρήση του 2024 για την εταιρεία Νερά Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη δέσμευση σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,59% και ανήλθε στα €32,34 εκατ., ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,38% από 41,13% το 2023. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στις στοχευμένες επενδύσεις της περιόδου 2022–2024, που μείωσαν σημαντικά το κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα σε πρώτες ύλες και ενέργεια.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 29,24% (+€3,39 εκατ.), τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 29,95% στα €6,20 εκατ. (19,18% επί των πωλήσεων) και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν άνοδο 108,44%, αυξημένα κατά €1,48 εκατ. σε σχέση με το 2023.

Το 2024 αποτέλεσε ορόσημο για τις ενεργειακές και παραγωγικές υποδομές της εταιρείας. Με την εγκατάσταση Net Metering 2,6MW στη μονάδα πλαστικών στο Ύπατο Θήβας, η εταιρεία Νερά Κρήτης διαθέτει πλέον φωτοβολταϊκά ισχύος 5MW σε στέγες 32.000 τ.μ., καθιστώντας την τον μεγαλύτερο χρήστη παραγωγής και συμψηφισμού ενέργειας στη βιομηχανία εμφιάλωσης στην Ελλάδα. Η επένδυση ενισχύει ταυτόχρονα την ενεργειακή αυτονομία και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, το εργοστάσιο στην Αξιούπολη Κιλκίς (brand «Πάικο») πιστοποιήθηκε ως το πρώτο carbon-neutral εργοστάσιο εμφιάλωσης στην Ελλάδα, ενώ στο Βαρύπετρο Χανίων ολοκληρώθηκαν έργα παραγωγικής αναβάθμισης με νέα υπερσύγχρονη γραμμή εμφιάλωσης. Μέσα στο 2025 ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση δεύτερης γραμμής παραγωγής Preform και νέας γραμμής παραγωγής πωμάτων στο Ύπατο Βοιωτίας, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα και τον κάθετο έλεγχο κόστους.

Η καινοτομία παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας. Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με την καθοδήγηση του Τμήματος Marketing, ανέπτυξε και λάνσαρε, υπό το brand «Θέρισο», τις πιο ελαφριές πλαστικές φιάλες στην ελληνική αγορά (0,33l, 0,5l και 1,5l), μειώνοντας την κατανάλωση πλαστικού και το κόστος παραγωγής. Στο Α’ τρίμηνο του 2026 αναμένεται το λανσάρισμα της πρώτης παγκοσμίως χάρτινης συσκευασίας νερού 6x1,5lt που αντικαθιστά πλήρως την πλαστική συρρίκνωση, με εξασφαλισμένη αποκλειστικότητα εξοπλισμού για δύο έτη.

Με τρία πλέον ισχυρά brands – «Θέρισο» Νερά Κρήτης, «Πάικο» Νερά Μακεδονίας και «Υδρία» Νερό Λουτρακίου – η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά και αναπτύσσει τις διεθνείς της δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε στοχευμένη αναβάθμιση του Τμήματος Marketing & Πωλήσεων, με νέα οργανωτική δομή, ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και υιοθέτηση εξελιγμένων αναλυτικών εργαλείων. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της δυναμικής πορείας της εταιρείας, επιτρέποντας την αποτελεσματική υποστήριξη των δικτύων supermarkets, των εξαγωγών και της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης των brands.