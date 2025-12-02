Η πιο ακριβή ελληνική τσάντα έφτασε στο Παρίσι

Το τι θεωρείται φθηνό ή ακριβό εξαρτάται, αναμφίβολα, από την οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε καταναλωτή. Εν προκειμένου οι τσάντες της Callista Crafts μπορεί να μην αγγίζουν τα επίπεδα ενός οίκου όπως η Hermès, όπου οι τσάντες κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ, ωστόσο εντάσσονται ξεκάθαρα στην κατηγορία του luxury.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φέρουν ελληνική ραφή και υπογραφή. Ένα brand που δημιουργήθηκε εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης το 2013, από τις κ.κ. Σίλια Σιγαλού και η Ελένη Κωνσταντινίδου, ως Ομόρρυθμη Εταιρεία και τα τελευταία χρόνια ως Ανώνυμη, με παρουσία μέσω θυγατρικών σε ΗΠΑ και πλέον και στη Γαλλία.

Η είσοδος στις ΗΠΑ έγινε στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 όταν εξαγόρασε τη CELCIA INC. ενώ πέρυσι ίδρυσε θυγατρική στη Γαλλία την CALLISTA FRANCE SAS, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πέρυσι οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 5,394 εκατ. ευρώ από 5,021 εκατ.. ευρώ με τα περισσότερες να προέρχονται από τη μητρική (5,125 εκατ. ευρώ). Ωστόσο τα μικτά κέρδη μειώθηκαν στα 2,290 εκατ. ευρώ έναντι 2,378 εκατ. ευρώ που ήταν το 2023, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στις 362.000 ευρώ έναντι 609.733 ευρώ και τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν στις 277.050 ευρώ από κέρδη 463.750 ευρώ που πέτυχε ο όμιλος στη χρήση του 2023.

Στους στόχους της εταιρείας, που πέρυσι λειτουργούσε δύο υποκαταστήματα, πέντε corners και το e-shop, περιλαμβάνονται η επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου στη Γαλλία, καθώς και η διερεύνηση νέων ευκαιριών σε άλλες ευρωπαϊκές, αλλά και τρίτες, χώρες.

Η ανάπτυξη αυτή επιδιώκεται μέσα από συνεργασίες με φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη συνολική ενίσχυση της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η μείωση του κόστους, όπου αυτό κρίνεται εφικτό, και η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, αναφέρει η διοίκησή της.