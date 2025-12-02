Μία γιορτή για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία που περιείχε συζητήσεις, διαγωνισμούς αλλά και κινούμενα ρομπότ διοργάνωσε η Alpha Bank στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, του Ιδρύματος Ωνάση. Στο κάλεσμα της τράπεζας ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι από όλο το φάσμα του fintech οικοσυστήματος καθώς και εκπρόσωποι διαφορετικών κλάδων δίνοντας το «παρών» με ζωντανές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων για το «σήμερα» και το «αύριο» του ΑΙ και του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το Innovation Day είναι μία πρωτοβουλία της Alpha Bank, που έχει ως στόχο να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές που διαμορφώνουν το μέλλον των τραπεζικών υπηρεσιών. Παράλληλα, είναι ένα Forum που φιλοδοξεί να υποστηρίξει τον διάλογο για επίκαιρα ζητήματα στον τομέα της καινοτομίας, τόσο ανάμεσα στον τραπεζικό κλάδο, όσο και με εκπροσώπους επιχειρήσεων σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, ενισχύοντας τους δεσμούς της τράπεζας με το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα.

Βασίλης Ψάλτης: Δέσμευσή μας η στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα

Την εκδήλωση άνοιξε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος μίλησε για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία των τραπεζών και τη σχέση τους με τους πελάτες. «Στην Alpha Bank εξελισσόμαστε σταδιακά από διεκπεραιωτές συναλλαγών σε συνεργάτες των πελατών προβλέποντας τις ανάγκες τους και προτείνοντας λύσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μάς επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που οι άνθρωποι κάνουν καλύτερα: την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Καθώς εξελισσόμαστε σε μία AI-First τράπεζα, ο τρόπος για να διασφαλίσουμε όλα τα παραπάνω είναι να παραμείνουμε ένας οργανισμός που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο», είπε ο κ. Ψάλτης.

Σημείωσε μάλιστα, πως η τράπεζα έχει αναλάβει να στηρίξει το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα σε πολλαπλά επίπεδα. «Η πραγματική υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης δεν έγκειται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στην ικανότητά μας να τη χρησιμοποιούμε με σύνεση. Στην Alpha Bank, έχουμε δεσμευτεί να ηγηθούμε αυτής της μεταμόρφωσης, διαμορφώνοντας ένα μέλλον όπου η χρηματοδότηση δεν θα είναι μόνο πιο έξυπνη και γρήγορη, αλλά και πιο ανθρώπινη, πιο περιεκτική και πιο βιώσιμη.

Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας ως επενδυτής, ως συνεργάτης και ως δημιουργική πλατφόρμα όπου μπορούν να δοκιμαστούν και να τεθούν σε εφαρμογή καινοτόμες λύσεις», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Άκης Σκέρτσος: «Υιοθετούμε το ΑΙ για το δημόσιο καλό»

Στο 1ο Innovation Day συμμετείχε και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη για την υπεύθυνη υιοθέτηση της καινοτομίας με τρόπο που θα ωφελεί κάθε μέλος της κοινωνίας. «Το μέλλον των οικονομιών μας, των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών μας εξαρτάται από το πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνολογίας. Η Ελλάδα, μέσω της ψηφιακής της μετάβασης, δεν υιοθετεί την Τεχνητή Νοημοσύνη απλώς για χάρη της καινοτομίας. Την ενσωματώνουμε στην καρδιά των δημόσιων υπηρεσιών μας, εξασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της προόδου θα μοιράζονται σε όλους. Αυτό είναι το «AI για το δημόσιο καλό»: υπεύθυνη καινοτομία που δεν προάγει μόνο την τεχνολογία, αλλά εξυψώνει τις ζωές όλων των πολιτών», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Ανοιχτός διάλογος για την ενσωμάτωση του ΑΙ στις τράπεζες

Από τις πιο σημαντικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν ο διάλογος ανάμεσα σε τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες και την ιταλική UniCredit. O Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank - Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, ο Group Chief Operating Officer της Piraeus - Χαράλαμπος

Μαργαρίτης, ο Group CIO της Εθνικής Τράπεζας - Λευτέρης Κορορός και ο Head of Group AI Products της UniCredit - Alessandro Barardi, άνοιξαν τα χαρτιά τους για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, το πώς αυτή μεταμορφώνει κάθε οργανισμό και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη.

Ο κ. Κορορός τόνισε ότι η τεχνολογία GenAI έχει βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας, ωστόσο υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία της τεχνολογίας δεν βρίσκεται αποκλειστικά εκεί, αλλά στη διαχείριση της από τον ανθρώπινο παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα και τον τρόπο λειτουργίας της.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαργαρίτης επεσήμανε ότι οι τράπεζες έχουν ακόμα ζητήματα με το πώς συνδυάζουν τις νέες τεχνολογίες με τα παραδοσιακά συστήματα, ενώ για να αντιμετωπιστούν αυτά πρέπει να αλλάξει ριζικά η κουλτούρα των οργανισμών και να τεθούν στόχοι σχετικά με τις καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των τραπεζών.

Στην τοποθέτηση του, ο κ. Τσαρμπόπουλος είπε: «Στην Alpha Bank έχουμε ολοκληρώσει μια σειρά πρωτοβουλιών ψηφιακής μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα, τα τελευταία τρία χρόνια, θέσαμε 3 βασικούς στόχους που σε μεγάλο βαθμό έχουμε πετύχει:·Να ψηφιοποιήσουμε ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις σημερινές απαιτήσεις τους. Nα αλλάξουμε το μοντέλο λειτουργίας της τράπεζας, τόσο στα καταστήματα όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες, προς μια κατεύθυνση που είναι περισσότερο επικεντρωμένη στον πελάτη, οικονομικά αποδοτική και παραγωγική και τέλος να αναβαθμίσουμε τα ψηφιακά εργαλεία και την υποδομή και να ενισχύσουμε την εξειδίκευση, ώστε η Alpha Bank να μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή δύναμη στη δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών για τα επόμενα χρόνια».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασης τους, ο κ. Τσαρμπόπουλος τόνισε πώς οι υπάρχουν πολλές προκλήσεις σχετικά με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. «Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερις βασικές προκλήσεις στην ενσωμάτωση του ΑΙ. Το πρώτο είναι η προσαρμογή των ανθρώπων και η εύρεση ταλέντου σε μία τεχνολογία που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς ,γι’ αυτό στην τράπεζα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Το δεύτερο είναι η διατήρηση του χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με την δημιουργία αξίας, που απαιτεί εταιρική πειθαρχία και αυστηρή διακυβέρνηση.

Η τρίτη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι τόσο τα δομημένα όσο και τα αδόμητα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο. Τέλος η τέταρτη έχει να κάνει με την διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων καθώς και όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα δεδομένα και το AI (ethical AI, AI-Act compliance etc). Στην Alpha Bank χρησιμοποιούμε ισχυρή κρυπτογράφηση, παρακολουθούμε τις απειλές στον κυβερνοχώρο και ελέγχουμε προσεκτικά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μας για να βεβαιωθούμε ότι είναι δίκαια και υπεύθυνα», είπε ο κ. Τσαρμπόπουλος.

Το ΑΙ στους άλλους κλάδους

Στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκαν σε ξεχωριστό πάνελ συζήτησης και εκπρόσωποι άλλων εταιρειών, ρίχνοντας «φως» στις πρακτικές και τη στρατηγική που ακολουθούν, ενώ παρουσίασαν εντυπωσιακά αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση των νέων τεχνολογιών και στη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί σε όλη την αλυσίδα - από την παραγωγή μέχρι την εξυπηρέτηση των πελατών. Το πάνελ συντόνισε ο Γιώργος Παπαδημητράκης - Director της EPAM, ενώ συμμετείχαν ο Χρήστος Καραγιαννάκης - CEO της Κωτσόβολος, ο Γιώργος Καραγιάννης - Co-Founder και CEO της Moveo.ai και ο Αντώνης Κύρκος - Chief Digital & Strategy Officer της TITAN Group.

Tey Bennerman: «Οι επιχειρήσεις μπορούν να μάθουν πολλά για το ΑΙ από τις τράπεζες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνομιλία του Μιχάλη Τσαρμπόπουλου με τον Tey Bannerman, έναν από τους πιο επιδραστικούς ηγέτες και ομιλητές στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση. Ο Bannerman τόνισε ότι οι νέες τεχνολογίες βρίσκουν εξαιρετική εφαρμογή στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, συμβουλεύοντας τις εταιρείες άλλων κλάδων να παραδειγματιστούν από αυτούς.

«Οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων μπορούν να μάθουν πολλά από το καινοτόμο έργο των τραπεζών, ειδικά σε τομείς όπως η διαχείριση περιουσίας», είπε και πρόσθεσε: «Με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι τράπεζες δεν αυτοματοποιούν απλώς τις διαδικασίες, αλλά δημιουργούν χώρο για τους εργαζόμενους να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες, να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να παρέχουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Το μέλλον των κλάδων, που βασίζονται στις ανθρώπινες σχέσεις, έγκειται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενδυνάμωση των ανθρώπων τους και όχι στην αντικατάστασή τους. Αυτή η προσέγγιση, υποστηριζόμενη από τα σωστά δεδομένα και την κατάλληλη οργανωτική κουλτούρα, μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλους τομείς να ακολουθήσουν στον δικό τους μετασχηματισμό».

Η ώρα των startups – Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού Finquest

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, στη σκηνή βρέθηκαν διαδοχικά οι εφτά φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισμού FinQuest που διοργάνωσε η Alpha Bank. Εφτά startups παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις διεκδικώντας ένα από τα τρία μεγάλα βραβεία του διαγωνισμού.

Με επίκεντρο το ΑΙ, οι διαγωνιζόμενοι έδειξαν βαθιά κατανόηση των ζητημάτων και των επιχειρηματικών ευκαιριών που μπορούν να ανοιχθούν με την υλοποίηση του πλάνου τους. Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν στους κριτές του διαγωνισμού ήταν ολοκληρωμένες και μεθοδικές, ωστόσο τρεις από αυτές ξεχώρισαν.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν:

Dikaio.ai: Πρώτο Βραβείο με χρηματικό ποσό 15.000 ευρώ από την Alpha Bank και τη δυνατότητα συνεργασίας με την τράπεζα

Η dikaio.ai είναι μία καινοτόμος πλατφόρμα που καθιστά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή, για νομικούς και ιδιώτες. Επιτρέπει την αναζήτηση νομοθεσίας και αποφάσεων, καθώς και την ανάλυση, σύνταξη και μετάφραση εγγράφων. Έτσι, αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του νομικού έργου.

Dry Runz: Δεύτερο Βραβείο με χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ από την IBM

Η Dry Runz προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα εργαλείο για ρεαλιστική προσομοίωση εκπαιδεύσεων με ΑΙ. Μέσα από ευέλικτα σενάρια, οι ομάδες εξασκούν δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να γίνεται πιο ανθρώπινη, πρακτική και αποτελεσματική.

Agrinow: Τρίτο Βραβείο με ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και εργαλείων, ειδικά για startups από τη Microsoft

Η Agrinow είναι μία ΑΙ πλατφόρμα που υποστηρίζει τον γεωργικό τομέα, συνδέοντας αγρότες και επιχειρήσεις, με το εποχιακό ή μόνιμο προσωπικό που χρειάζονται. Προσφέρει μία απλή και φιλική εμπειρία, βοηθώντας στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων γρήγορα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, διευκολύνει τη διαχείριση εγγράφων και πληρωμών με διαφάνεια και βιωσιμότητα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EPAM θα προσφέρει και στους τρεις νικητές 3 εβδομάδες δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στο πεδίο της τεχνολογίας.