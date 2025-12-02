Νέα CEO της Accor σε Ευρώπη και Βόρεια Αφρική η Karelle Lamouche

Η Accor, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως, διόρισε την Karelle Lamouche CEO για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική για τα Premium, Midscale & Economy brands. Στον νέο της ρόλο, η Karelle Lamouche θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων της Accor στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 3.000 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 40 χώρες, καλύπτοντας περίπου το 40% του παγκόσμιου δικτύου του Ομίλου.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, ο διορισμός της Karelle Lamouche έρχεται μετά από σχεδόν 30 χρόνια πορείας στην Accor, με πιο πρόσφατη θέση αυτή της Chief Operating Officer για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Chief Commercial Officer για το χαρτοφυλάκιο Premium, Midscale & Economy. Από την ένταξή της στην Accor το 1998, η Karelle έχει διανύσει μια πορεία από θέσεις εντός ξενοδοχείων, μεταξύ των οποίων και αυτή της Γενικής Διευθύντριας, έως ηγετικούς ρόλους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, στους τομείς operations, marketing, επικοινωνίας και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η Karelle Lamouche, CEO της Accor για το τμήμα Premium, Midscale & Economy για την Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, δήλωσε: “Η περιοχή αυτή αποτελεί τον κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό παγκοσμίως, αλλά χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά σύνθετο μωσαϊκό αγορών, γλωσσών και πολιτισμών. Η Accor γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον πώς να αναπτύσσεται και να ξεχωρίζει σε αυτό το περιβάλλον. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, κλίμακα, ισχυρά brands, εκτεταμένη διανομή, εξελιγμένα συστήματα και λειτουργική αριστεία, ώστε να προσφέρουμε αποτελέσματα στους συνεργάτες μας ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και να διατηρούμε την αφοσίωση των επισκεπτών μας. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που θα ηγηθώ της δραστηριότητάς μας στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία μας σε δυναμικά ανερχόμενους προορισμούς και φέρνοντας νέα ενέργεια και επισκέπτες σε ήδη καθιερωμένους”.

Ο Jean-Jacques Morin, Group Deputy CEO της Accor, ανέφερε: “Η Karelle διαθέτει βαθιά εμπειρία σε θέματα ηγεσίας που καλύπτει όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς μας, από τη λειτουργία ξενοδοχείων έως την εμπορική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων των brands, της πιστότητας πελατών, της διανομής και του marketing. Η ικανότητά της να υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες στην βελτιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής τους, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες, την καθιστά ιδανική για να αναλάβει αυτόν τον ρόλο”.