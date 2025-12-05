Πειραιώς Holdings: Στις 16 Δεκεμβρίου η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών

H «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.», σε συνέχεια:

(α) της από 01.09.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε (i) η εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και (ii) η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) της Τράπεζας Πειραιώς στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»),

(β) της από 26.11.2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. περί της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ελληνικού ν. 3371/2005 και τις παραγράφους 3.1.15.3 και 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α.,

(γ) της από 28.11.2025 έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με (i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 4.905.537.031 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α. χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 1.235.953.028 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω),

(δ) της από 28.11.2025 ανακοίνωσης της Τράπεζας για την διάθεση στο επενδυτικό κοινό του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου,

(ε) της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών την Δευτέρα 01.12.2025 στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., και

(στ) των από 05.12.2025 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Holdings δυνάμει των οποίων εγκρίθηκε η αντίστροφη συγχώνευση με απορρόφηση της Πειραιώς Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ελληνικού ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ. 3 του ελληνικού ν. 4601/2019 και τον ελληνικό ν. 4548/2018 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση»),

ανακοινώνουν ότι:

(i) Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. είναι η 16.12.2025.

(ii) Η Αντίστροφη Συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε ήδη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 19.12.2025 με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

(iii) Κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί κατά το ποσό των €4.905.537.031 λόγω ακύρωσης των Αρχικών Μετοχών, ήτοι του συνολικού αριθμού των 4.905.537.031 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4.905.537.031 της Τράπεζας Πειραιώς οι οποίες θα μεταβιβαστούν, ως αποτέλεσμα της Αντίστροφης Συγχώνευσης και μέσω καθολικής διαδοχής στην Τράπεζα Πειραιώς και, ως εκ τούτου, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την παράγραφο 4 (β) του Άρθρου 49 του ελληνικού ν. 4548/2018, και θα ακυρωθούν ταυτόχρονα σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας.

(iv) Την ή περί την 19.12.2025 θα λάβει χώρα η διαγραφή των μετοχών της Πειραιώς Holdings από το Χ.Α.. Περαιτέρω η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 22 Δεκεμβρίου 2025.