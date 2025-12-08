Εσοδα 492 εκατ. και νέα ανοίγματα από την Sani/Ikos

Με έσοδα που προσέγγισαν τα 492 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το 2024 για τον όμιλο Sani/Ikos, ο οποίος, στο πλαίσιο της ισχυροποίησης της παρουσίας του στη Μεσόγειο, έχει δρομολογήσει το άνοιγμα τεσσάρων ακόμη ξενοδοχείων σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία μέχρι το 2029.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Βιωσιμότητας του ομίλου με το ελληνικό DNA για το 2024, τα συνολικά έσοδα του ομίλου Sani/Ιkos διαμορφώθηκαν σε 491,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα ύψους 412,5 εκατ. ευρώ το 2023. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχύθηκε στα 176,1 εκατ. ευρώ έναντι 141,3 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2023, με τις ζημίες να περιορίζονται στα 24,9 εκατ. ευρώ από 30,4 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου το 2024 ανήλθαν σε 321,1 εκατ. ευρώ έναντι 274,1 εκατ. ευρώ το 2023.

«Το 2024 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τον όμιλο Sani/Ikos, μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από τολμηρή πρόοδο, εξαιρετικές επιδόσεις και ακλόνητη δέσμευση στις αξίες μας. Είμαστε περήφανοι για το εξαιρετικό πάθος, τον επαγγελματισμό και την ανθεκτικότητα της ομάδας των 6.941 εργαζομένων μας, οι οποίοι για άλλη μια φορά έθεσαν νέα πρότυπα στη φιλοξενία και τη βιωσιμότητα», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στο εισαγωγικό σημείωμα που υπογράφουν οι δύο CEOs & Co-Managing Partners του ομίλου, Ανδρέας Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin.

Σύμφωνα με το σχετικό report, ο αριθμός των εργαζομένων του ομίλου αυξήθηκε κατά 7,7% το 2024, φτάνοντας τους 6.941 υπαλλήλους, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το 44% του εργατικού δυναμικού του και το 21% της ανώτατης διοίκησης.

Το πλάνο ανάπτυξης

Σε ό,τι αφορά το πλάνο ανάπτυξης του ομίλου, περιλαμβάνει τέσσερα επικείμενα ανοίγματα. Στην Ελλάδα το Ikos Kissamos στα Χανιά αναμένεται να κάνει ντεμπούτο του το 2026, ενώ το Ikos Kassandra, το πρώτο Ikos Grand Resort, στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει το 2029.

Στην Ισπανία αναμένεται να κάνει προσεχώς πρεμιέρα το Ikos Marbella, ενώ το 2028 τοποθετείται το άνοιγμα του Ikos Cortesia στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

«Η επέκτασή μας συνεχίζεται σύμφωνα με τις αρχές του ESG. Τα πρόσφατα εγκαίνια των Ikos Porto Petro (Μαγιόρκα) και Ikos Odisia (Κέρκυρα) αντικατοπτρίζουν την υπόσχεσή μας να αναπτυσσόμαστε υπεύθυνα, προσφέροντας παράλληλα αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες», επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα.

Σημειωτέον ότι βάσει των προγραμμάτων Sani Green και Ikos Green, που αποτελούν τη βάση της στρατηγικής του ομίλου για την αειφορία, το Sani/Ikos Group έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2030.