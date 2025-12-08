Στα 6,5 εκατ. ευρώ αυξάνει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η Ideal

Η IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 27.10.2025 ανακοίνωσής της, σχετικά με τον ορισμό της Πειραιώς Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Κυρίου Αναδόχου του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών και στο πλαίσιο της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 05.12.2025, ενέκρινε την τροποποίηση των ορίων αγορών που δύναται να διενεργήσει ο Κύριος Ανάδοχος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, ο Κύριος Ανάδοχος θα ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας από 29.10.2025 έως και 27.02.2026, προβαίνοντας πλέον σε αγορές έως 1.000.000 ιδίων μετοχών (αντί των αρχικώς προβλεπομένων 250.000) και μέχρι συνολικής αξίας έως €6.500.000 (αντί του ποσού €1.600.000), όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο διενέργειας των αγορών τηρούνται οι προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι αγορές θα διενεργούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία θα ενεργεί ανεξάρτητα και με πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης, χωρίς οποιαδήποτε καθοδήγηση, επιρροή ή συντονισμό από την Εταιρεία, εντός των παραμέτρων του Προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες τιμής και όγκου του κανονιστικού πλαισίου.

Τα λοιπά χαρακτηριστικά του Προγράμματος παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2025 η κατώτατη τιμή αγοράς έχει οριστεί σε €4,00 ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή σε €9,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα έχει μέγιστη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ως άνω απόφαση, ήτοι έως την 04.06.2027.

Ο μέγιστος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να κατέχει η Εταιρεία, αθροιστικά με τις ήδη κατεχόμενες, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.600.392 μετοχές βάσει του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Την ημέρα ορισμού του Κυρίου Αναδόχου, η Εταιρεία κατείχε 1.976.983 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,5953% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω αγορών και εφόσον αποκτηθεί το σύνολο των 1.000.000 ιδίων μετοχών, η Εταιρεία θα κατέχει έως 2.976.983 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,3157% του συνόλου.

Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης, η Εταιρεία κατέχει 2.013.483 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,5953% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.