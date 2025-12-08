Η ΕΚΤΕΡ στηρίζει το Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ στο Ελληνικό με ετήσια δωρεά συντήρησης

Μια νέα πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας ανακοινώνει η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., αναλαμβάνοντας για έναν ολόκληρο χρόνο τη συντήρηση του πρότυπου Κέντρου Φροντίδας στο Ελληνικό στο οποίο στεγάζονται οι Σύλλογοι ΑμεΑ «Αμυμώνη», «Ερμής», «Νίκη – Victor Artant», «Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» και «Ιππόκαμπος».

Το Κέντρο Φροντίδας, ένα σύγχρονο συγκρότημα με εξειδικευμένες υποδομές για την εξυπηρέτηση παιδιών και ενηλίκων με ειδικές ανάγκες, απαιτεί συνεχή τεχνική υποστήριξη λόγω των απαιτητικών εγκαταστάσεων και της καθημερινής χρήσης του, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Με τη δωρεά της ΕΚΤΕΡ, καλύπτεται το κόστος συντήρησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες, επιτρέποντας στον Δήμο και στους συλλόγους που στεγάζονται στο συγκρότημα, να επικεντρωθούν στο έργο φροντίδας που επιτελούν.

Οι εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία περιλαμβάνουν το σύνολο των προληπτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων, από τον έλεγχο και τη ρύθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων μέχρι μικροεπισκευές, υδραυλικές εργασίες και τη φροντίδα των υπαίθριων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία ενός κτιρίου που εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες οικογένειες.

Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης, Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής της ΕΚΤΕΡ δήλωσε σχετικά: «Η σχέση μας με αυτό το έργο δεν τελείωσε την ημέρα που παραδώσαμε το κτίριο. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και στους φορείς που το αξιοποιούν, στηρίζοντας τις ανάγκες τους με πράξεις ουσίας.

Το πρότυπο Κέντρο Φροντίδας εξασφαλίζει στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειες τους, έναν πιο εύκολο και πιο ποιοτικό τρόπο ζωής και θεωρούμε χρέος μας να συμβάλουμε στην απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. Γιατί για όλους εμάς στην ΕΚΤΕΡ, η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια παράπλευρη δράση, αλλά μέρος του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως εταιρεία.»

Ο κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης συμπλήρωσε: «Η συμφωνία μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΚΤΕΡ είναι μια πράξη ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας. Η εταιρεία που κατασκεύασε αυτό το πρότυπο κτιριακό συγκρότημα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει δίπλα μας στηρίζοντας ένα έργο που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας με αναπηρία. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική δωρεά, γιατί τα λειτουργικά κόστη ενός τόσο σύγχρονου κτιρίου είναι υψηλά και συχνά δυσανάλογα για τα σωματεία και τον Δήμο.

Με αυτή τη συνεργασία εξασφαλίζουμε ότι το συγκρότημα θα λειτουργεί απρόσκοπτα, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους. Στο πρόσφατο 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό Forum για τα Άτομα με Αναπηρία δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε δυναμικά το έργο μας – και σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η ανάγκη είχε εκφραστεί και πάντα πιστοί στις δεσμεύσεις και το όραμά μας, σπεύσαμε άμεσα να βρούμε λύση και το πετύχαμε. Ευχαριστώ θερμά την ΕΚΤΕΡ για τη στήριξη και την ουσιαστική συμβολή της.»

Η υπογραφή του «Συμφωνητικού Δωρεάς Εργασιών Συντήρησης» πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου κ. Γιάννη Κωνσταντάτου, του αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Στέφα, του Γενικού Διευθυντή της ΕΚΤΕΡ, κ. Απόστολου Μπακογιάννη και του Διευθυντή Έργων της ΕΚΤΕΡ, κ. Βασίλη Λάππα.