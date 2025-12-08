Δεύτερο χτύπημα από Prodea, πουλά ακίνητα €510,7 εκατ. στην Εθνική

Δεύτερη κίνηση από την Prodea μετά τη μεταβίβαση στον όμιλο Παπαλέκα χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη να ανακοινώνει προσύμφωνο για την πώληση στην ΕΤΕ 100 ακινήτων τα οποία μισθώνει η τράπεζα έναντι τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 4-5 κτίρια γραφείων και ακίνητα που στεγάζουν καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

Η ανακοίνωση

H εταιρεία με την επωνυμία «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία» ή «Prodea») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι συνήψε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2025, με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (ΕΤΕ), συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, ενός χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων («Ακίνητα»), τα οποία μισθώνει η ΕΤΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ.

Μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί στην Εταιρεία όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί σήμερα, κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση κατ’ άρθρο 23 Ν. 4706/2020 της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα λάβει χώρα όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.05.2026. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής.