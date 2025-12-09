Δ. Κουμουδός: Ο ομογενής που χτίζει ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά

Την ανάπτυξη ενός νέου 5άστερου ξενοδοχείου, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, στην Κεφαλονιά έχει στα σκαριά η εταιρεία «Ionian Sun Α.Ε.», πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Διονύσιος Κουμουδός.

Το project του Έλληνα ομογενούς, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει τον Τύπο λόγω της επένδυσης που είχε δρομολογήσει μέσω της εταιρείας «Unique Developments Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» στο Σαρακήνικο, σε περιοχή Natura της Μήλου, προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας με διώροφα κτίρια με στέγες, ισόγεια κτίρια με υπόσκαφα τμήματα, πισίνες και πέργκολες στη θέση «Γεωργούτσια ή Μπουρεϊκά», του δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Το ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε μία έκταση συνολικής επιφάνειας 15.117,46 τ.μ.

Στο πλαίσιο αυτό, μόλις χθες αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project, το οποίο, όπως επισημαίνεται, χωροθετείται εκτός Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Το πλάνο

Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει «την ανέγερση δεκαέξι αυτοτελών κτιρίων με χρήση ξενοδοχείου, τα οποία περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους όπως υποδοχή και εστιατόριο, καθώς και δωμάτια και βίλες. Τα κτίρια αυτά κατατάσσονται σε επτά διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τη μορφή και τη λειτουργία τους. Από τις συνολικά 170 κλίνες που προβλέπονται, 8 δωμάτια και 8 κλίνες είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)», όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ΜΠΕ.

Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους εστίασης, συνεδριακό κέντρο, εμβαδού 250 τ.μ., καθώς και spa.

Το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το νέο 5άστερο ξενοδοχείο συνδέεται λειτουργικά με μία ακόμη έκταση, ιδιοκτησίας της «Ionian Sun Α.Ε.», για την οποία εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη προς έγκριση με στόχο την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης, η οποία περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με συνολική δυναμικότητα 40 κλινών.

Η λειτουργία της μονάδας θα είναι εποχιακή και ο χρόνος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 24 μήνες.

Επόμενο βήμα μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι το στάδιο αδειοδότησης της ξενοδοχειακής μονάδας, ήτοι η έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη του προϋπολογισμού των 5 εκατ. ευρώ, εξετάζονται δυο σενάρια. Το πρώτο αφορά ένα χρηματοδοτικό σχήμα που θα προκύψει από ιδία κεφάλαια κατά 30%, δανεισμό σε ποσοστό 20% και κρατική επιχορήγηση από αναπτυξιακό νόμο 50 % συνδυαστικά με επιπλέον φορολογική απαλλαγή 9%, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό. Το δεύτερο σενάριο αφορά ένα χρηματοδοτικό σχήμα που θα προκύψει από ιδία κεφάλαια κατά 50% και δανεισμό σε ποσοστό 50%.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση ΜΠΕ, «ο σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου από τον αρμόδιο φορέα πραγματοποιήθηκε με βασική επιδίωξη την οικονομική απόδοση, η οποία αναμένεται να προκύψει από την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών προς τουρίστες που θα διαμένουν σε ετήσια βάση στη μονάδα. Πέραν του άμεσου οικονομικού οφέλους για τον ίδιο τον φορέα, θετικές οικονομικές επιπτώσεις αναμένονται και για τους εργαζομένους, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της τουριστικής μονάδας. Κατ’ επέκταση, τα προκύπτοντα οφέλη δεν περιορίζονται σε ατομικό ή επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά επεκτείνονται σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την απασχόληση».

Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εκτός από τον Διονύσιο Κουμουδό, συμμετέχουν η Σούζαν-Έλεν Κουμουδού ως αντιπρόεδρος και ο Christoforos Konstan Koumoudos ως μέλος.

Η επένδυση στο Σαρακήνικο

Η οικογένεια Κουμουδού απασχόλησε πρόσφατα τον Τύπο λόγω της επένδυσης που είχε δρομολογήσει στο Σαρακήνικο, σε περιοχή Natura της Μήλου, μέσω της εταιρείας «Unique Developments ΑΤΕΕ», και που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Στις αρχές του έτους, έπειτα από παρέμβαση του δημάρχου, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε στην άμεση διακοπή των εργασιών του project και στον έλεγχο της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε από την Πολεοδομία Μήλου.

Σημειώνεται ότι ο Διονύσιος, ή όπως είναι ευρέως γνωστός Ντένις, Κουμουδός και η σύζυγός του, Σούζαν-Έλεν επέστρεψαν το 1994 στην Κεφαλονιά από τη Νότια Αφρική, όπου δραστηριοποιούνταν επί χρόνια και πλέον επιχειρούν στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σήμερα η «Ionian Sun Α.Ε.» η ιδιοκτήτρια του F Ζeen Kefalonia και του F Zeen Athens.