#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Μικρή πτώση για το Brent

Piraeus Holdings: Σε creditwatch positive η αξιολόγηση της S&P

H S&P επαναβεβαίωσε τις αξιολογήσεις 'BB+/B' για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές.

Piraeus Holdings: Σε creditwatch positive η αξιολόγηση της S&P

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 09:38

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global Ratings ανακοίνωσε ότι θέτει την Piraeus Financial Holdings σε καθεστώς CreditWatch positive, μετά την έγκριση της συγχώνευσης διά απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της μητρικής της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η S&P διατηρεί για την Piraeus Financial Holdings τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση 'BB-', υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει αναβάθμιση μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των δύο σχημάτων.

Παράλληλα, η S&P επαναβεβαίωσε τις αξιολογήσεις 'BB+/B' για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη βελτίωση του προφίλ κινδύνου και των θεμελιωδών μεγεθών της τράπεζας, καθώς και την προσδοκία ότι η επικείμενη συγχώνευση θα ενισχύσει περαιτέρω τη δομή του ομίλου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μεγάλου (Πειραιώς): Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext

UBS: Υποτιμημένο το ελληνικό banking, top pick η Πειραιώς

Χτύπημα της S&P στην Tether, «αδύναμα» τα περιουσιακά στοιχεία

Diamond χορηγός στο 4ο GenAI Summit SE Europe η Τράπεζα Πειραιώς

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο