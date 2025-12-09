Piraeus Holdings: Σε creditwatch positive η αξιολόγηση της S&P

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global Ratings ανακοίνωσε ότι θέτει την Piraeus Financial Holdings σε καθεστώς CreditWatch positive, μετά την έγκριση της συγχώνευσης διά απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της μητρικής της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η S&P διατηρεί για την Piraeus Financial Holdings τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση 'BB-', υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει αναβάθμιση μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των δύο σχημάτων.

Παράλληλα, η S&P επαναβεβαίωσε τις αξιολογήσεις 'BB+/B' για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη βελτίωση του προφίλ κινδύνου και των θεμελιωδών μεγεθών της τράπεζας, καθώς και την προσδοκία ότι η επικείμενη συγχώνευση θα ενισχύσει περαιτέρω τη δομή του ομίλου.