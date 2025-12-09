#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Μικρή πτώση για το Brent

Lidl Ελλάς: Ανακαίνισε το υποκατάστημα στον Εύοσμο, επένδυση 4,35 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία επανασυστήνει στους πελάτες της το πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Μελπομένης 1, Περιφερειακός Ευόσμου, στον Εύοσμο.

Lidl Ελλάς: Ανακαίνισε το υποκατάστημα στον Εύοσμο, επένδυση 4,35 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 12:23

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει δυναμικά το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας, εγκαινιάζοντας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, το πλήρως ανακαινισμένο και διευρυμένο κατάστημά της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελπομένης 1, Περιφερειακός Ευόσμου.

Με επένδυση ύψους 4,35 εκατομμυρίων ευρώ, το ανανεωμένο κατάστημα αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύγχρονο λιανεμπόριο, συνδυάζοντας καινοτομία, βιωσιμότητα και άνεση για τον πελάτη. 

Το ανακαινισμένο κατάστημα διαθέτει:

• Ανανεωμένο Χώρο Πώλησης: Με 1.365 τ.μ. πλέον, ο χώρος πώλησης διευρύνθηκε σημαντικά, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και περισσότερη άνεση.

• Πλήρη Αναβάθμιση Εξοπλισμού: Όλος ο εξοπλισμός έχει αντικατασταθεί με νέες τεχνολογίες για βέλτιστη λειτουργία και εξυπηρέτηση.

• Σύγχρονη Εξωτερική Εμφάνιση: Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση στέγης και πλήρης αναβάθμιση των όψεων, προσδίδοντας στο κατάστημα μία σύγχρονη αισθητική.

Η ανακαίνιση έδωσε έμφαση και στις υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

• Άνετο Parking: Διατίθενται 151 θέσεις στάθμευσης.

• Ταχεία Εξυπηρέτηση: 5 παραδοσιακά ταμεία πλαισιώνονται από 7 Self Check-Out, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, ώστε κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι άμεση και ευχάριστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

• Υποστήριξη Ηλεκτροκίνησης: 1 φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη κινητικότητα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα στο Μαρούσι, επένδυση 13,7 εκατ. ευρώ

Το «αντίο» του Μ. Brandenburger και το σπριντ της Lidl Ελλάς

Martin Brandenburger (Lidl Ελλάς): Χρειαζόμαστε αξιόπιστους κανόνες, όχι νέα εμπόδια

UBS: Υποτιμημένο το ελληνικό banking, top pick η Πειραιώς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο