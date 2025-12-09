#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Prodea: Μετοχές αξίας €63,74 εκατ. πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Το ποσοστό της Invel Re Holdings στην Prodea υποχώρησε στο 75,78% από 81,79% προηγουμένως. Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι μοναδικός μέτοχος της Invel Re Holdings.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 17:53

Η Prodea ενημερώνει  ότι σύμφωνα με τις TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που υπέβαλλαν στην Εταιρεία, την 08.12.2025, τα νομικά πρόσωπα INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED και INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. καθώς και ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, γνωστοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Την 08.12.2025 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχει έμμεσα η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED κατήλθε από 81,79% σε 75,7890% ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει άμεσα και έμμεσα ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατήλθε από 81,79% σε 75,9027%.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αναφέρονται ως ανωτέρω ελέγχονται ως ακολούθως:

Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,1137% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Περαιτέρω, ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι μοναδικός μέτοχος και κατά τούτο ελέγχει την εταιρεία εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, η οποία ελέγχει την INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS, η οποία είναι 100% μέτοχος της εταιρείας Invel Real Estate B.V που είναι άμεση μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 0,5457%.

Περαιτέρω, η εταιρεία INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS είναι μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) COOPERATIEF II UA, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II PARENT B.V., που με τη σειρά της είναι 100% μέτοχος της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. η οποία είναι άμεσος μέτοχος της Εταιρείας κατά ποσοστό 73,1432% σε ατομική βάση έναντι 80,22% σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της σε ατομική βάση.

Τέλος, η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ANTHOS PROPERTIES SINGLE MEMBER S.A., άμεσου μετόχου της Εταιρείας κατά ποσοστό 2,1002%.

