#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος

Κάθε αγορά ενισχύει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 15:44

Δέκα χρόνια προσφοράς συμπληρώνει τα φετινά Χριστούγεννα η ΑΒ Βασιλόπουλος με την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης». Φέτος, το «Δώρο Αγάπης» στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με μία επετειακή έκδοση του κουτιού, προσφέροντας κάτι παραπάνω από τα βασικά υλικά για ένα γιορτινό έδεσμα: τη «Συνταγή Αγάπης» του Άκη Πετρετζίκη και τα βασικά υλικά για την παρασκευή της.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κάθε αγορά ενισχύει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Το «Δώρο Αγάπης» μπορεί να αγοραστεί ή να τοποθετηθεί στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει τη διανομή του σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το «Δώρο Αγάπης» διατίθεται στην τιμή των €3,99, χαμηλότερη τιμή αν κάποιος αγόραζε τα προϊόντα μεμονωμένα και περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα (βασικά υλικά της συνταγής):

  • AB Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα
  • AB Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο
  • WORLD'S MARKET Φυστικοβούτυρο Απαλό
  • AB Χυμός Φυσικός Πορτοκάλι

Το κουτί είναι διαθέσιμο σε 260 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο AB Eshop (ab.gr).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η σειρά «ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» ξεχώρισε στα Superior Taste Awards 2025

Kaizen Foundation: Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό πυρκαγιών στο ΥΚΚΠΠ

Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος η ΝΝ Hellas

Η ΕΚΤΕΡ στηρίζει το Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ στο Ελληνικό με ετήσια δωρεά συντήρησης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο