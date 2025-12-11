Ποιες ελληνικές startups σήκωσαν το περισσότερο χρήμα το 2025

Αύξηση 35% σημείωσαν οι επενδύσεις σε ελληνικές Startups το 2025 με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS) και την Τεχνολογία Υγείας (HealthTech), να είναι οι τομείς που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα κεφάλαια, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας έκθεση FWD Greece: Innovation Pulse 2025-2026, η οποία διεξήχθη από το Found.ation, σε συνεργασία με το 28Digital και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Παράλληλα, ένας ταχέα αναπτυσσόμενος κλάδος είναι και η Άμυνα, καθώς όπως αναφέρεται εντός της έκθεσης η στρατηγική στροφή της Ευρώπης προς τις αμυντικές δαπάνες έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στρέφοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών στις τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use) και στην αμυντική καινοτομία.

Μάλιστα, το Dealroom και η Resilience Media αναφέρουν ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογία το 2025, με τις προβλέψεις να μιλούν για 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα διαθέτει περίπου το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και έχει πολυετή προγράμματα εκσυγχρονισμού που εκτιμώνται σε περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη δεκαετία.

Πώς κινήθηκαν οι επενδύσεις στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας

Σύμφωνα με την έκθεση πάνω από 732,2 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε πάνω από 90 Startups το 2025, ενώ στο οικοσύστημα δραστηριοποιούνται πλέον 18 funds επιχειρηματικών συμμετοχών. Ταυτόχρονα, δραστηριοποιούνται 10 ακόμη σημαντικοί επενδυτές ή επενδυτικές πλατφόρμες, με ενισχυμένη συμμετοχή angel investors, ενώ υπάρχουν συνολικά πάνω από 143 μοναδικοί επενδυτές.

Όσον αφορά την κατανομή κεφαλαίων, 117,5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε γύρους χρηματοδότησης πρώιμου σταδίου (pre-seed και seed), καλύπτοντας το 75% των γύρων, ενώ οι γύροι Series A και άνω συγκεντρώνουν 614,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 25%. Την ίδια ώρα, venture debt καθιερώθηκε ως κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προσθέτοντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης πέραν των παραδοσιακών.

Η εταιρεία που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη χρηματοδότηση ήταν η Spotawheel, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της κινητικότητας (Mobility) και έχει εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Numan, εταιρεία HealthTech, με 52 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση η Huspy Holdings Ltd., εταιρεία PropTech, με 48,41 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, δημιουργείται προβληματισμός σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας καθώς το ποσοστό των startups με γυναίκες ιδρύτριες ανέρχεται στο 15%, καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου ήταν 24%.