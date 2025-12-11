#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Joint Venture από Brookfield και Domes για επέκταση ξενοδοχείου στα Χανιά

Θα προχωρήσουν στην επέκταση του Domes Zeen Chania, με μια επένδυση που θα υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ. Η Brookfield θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο ξενοδοχείο.

Joint Venture από Brookfield και Domes για επέκταση ξενοδοχείου στα Χανιά

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 10:47

Η Domes και η Brookfield μέσω ενός εκ των ιδιωτικών επενδυτικών της κεφαλαίων στον τομέα του real estate, ανακοίνωσαν τη σύσταση joint venture, στο πλαίσιο του οποίου η Brookfield θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο ξενοδοχείο Domes Zeen Chania. Μέσω του joint venture αυτού, η Brookfield και η Domes θα προχωρήσουν στην επέκταση του resort, με μια επένδυση που θα υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ.

Το Domes Zeen Chania αποτελεί ένα παραθαλάσσιο resort 105 κλειδιών, με προνομιακή τοποθεσία στα Χανιά, έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στην Κρήτη. Είναι μέρος του Luxury Collection brand της Marriott και έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το βραβείο World’s Leading Leisure Resort 2025 στα World Travel Awards.

Η Brookfield διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της φιλοξενίας και των μακροχρόνιων διαμονών, έχοντας επενδύσει και αναπτύξει κορυφαίες πλατφόρμες φιλοξενίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως οι Center Parcs, edyn, Selenta Group, Experimental Group και Generator Hostels, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

O Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO των Domes Resorts ανέφερε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προχωρούμε στη σύσταση joint venture με έναν εκ των κορυφαίων παγκόσμιων επενδυτών στον χώρο του real estate. Με την Domes να αποτελεί πλέον σταθεροποιημένη λειτουργική πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζεται από ένα ισχυρό brand, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Brookfield, μπαίνοντας στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας”.

Ο Brad Hyler, Managing Partner & Co-President του Brookfield Real Estate Group, δήλωσε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι που επενδύουμε στο Domes Zeen Chania και που συνεργαζόμαστε με την Domes για την επέκταση και τον περαιτέρω εμπλουτισμό των υπηρεσιών και παροχών του resort. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο μας στην ελληνική αγορά φιλοξενίας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Domes, διερευνώντας παράλληλα επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες στο μέλλον”.

Η Brookfield συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων διεθνώς. Με περισσότερα από 50 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια στην Ευρώπη, σε τομείς όπως η φιλοξενία, η εναλλακτική διαβίωση, ο τομέας του real estate, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι επαγγελματικοί χώροι, η Ευρώπη αποτελεί βασική αγορά για τη στρατηγική και τη δραστηριότητά της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με εταιρείες και φορείς του τουριστικού κλάδου των ΗΠΑ

Υπόσχεται... νταμπλ σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα η Israel Canada Hotels

AI the Academy: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΝ για τον κλάδο της φιλοξενίας

Δ. Κουμουδός: Ο ομογενής που χτίζει ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο