Η Vodafone φέρνει τη νέα υπηρεσία Vodafone OneNumber

Η Vodafone παρουσιάζει το Vodafone OneNumber, μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία που φέρνει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ανεξαρτησία σε όλους τους ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου κινητής που διαθέτουν iPhone, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τον αριθμό και τα προνόμια του προγράμματός τους απευθείας στο Apple Watch, ακόμη και χωρίς να έχουν κοντά το iPhone τους. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για χρήση σε Apple Watch Cellular, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία και ελευθερία στην καθημερινή επικοινωνία. Το Vodafone OneNumber προσφέρεται με τους πρώτους 3 μήνες δωρεάν και χωρίς δέσμευση συμβολαίου.

Με το Vodafone OneNumber, ο χρήστης παραμένει συνεχώς διαθέσιμος: πραγματοποιεί και λαμβάνει κλήσεις, χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τις εφαρμογές του ενώ μπορεί να ακούει μουσική και podcast μέσω streaming από το Apple Watch, χωρίς να χρειάζεται να έχει μαζί το iPhone του. Οι δημοφιλείς εφαρμογές επικοινωνίας λειτουργούν κανονικά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία καθημερινής συνδεσιμότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η υπηρεσία σχεδιάστηκε για όσους θέλουν να παραμένουν συνδεδεμένοι χωρίς κανέναν περιορισμό, από τους λάτρεις της άθλησης που επιθυμούν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, μέχρι τους γονείς που θέλουν να είναι εκεί για την οικογένεια ανά πάσα στιγμή, ακόμα και χωρίς το iPhone τους», προστίθεται.

Η ενεργοποίηση γίνεται εύκολα μέσω iPhone ή σε κατάστημα Vodafone, ενώ η απαραίτητη δευτερεύουσα eSIM παρέχεται δωρεάν. Το κόστος της υπηρεσίας είναι 5€ τον μήνα, με τους 3 πρώτους μήνες δωρεάν. Το Vodafone OneNumber είναι πλήρως συμβατό με Apple Watch Cellular που υποστηρίζουν eSIM, επιτρέποντας στο ρολόι να συνδέεται αυτόνομα στο δίκτυο της Vodafone.

Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το Apple Watch Cellular που επιθυμούν μέσω Vodafone Flex, με άτοκες δόσεις απευθείας στον Vodafone λογαριασμό τους: Apple Watch Series 11 Cellular από 578,99€ ή 24,12€/μήνα, Apple Watch SE 3 Cellular από 319,00€ ή 13,29€/μήνα και Apple Watch Ultra 3 από 909,00€ ή 37,88€/μήνα.

Μάθετε περισσότερα εδώ.