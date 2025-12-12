#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο με το Cosmote Fiber Τo Τhe Room

Η υπηρεσία της Cosmote Telekom, διασφαλίζει κάλυψη WiFi σε κάθε σημείο του σπιτιού με υψηλές Gigabit ταχύτητες, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος. Δωρεάν το κόστος αυτοψίας και εγκατάστασης του εξοπλισμού FTTR WiFi 7 έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο με το Cosmote Fiber Τo Τhe Room

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 12:28

Tην οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού φέρνει η νέα υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room, που διατίθεται σε όλους τους COSMOTE Fiber συνδρομητές, οικιακούς και εταιρικούς.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το COSMOTE Fiber Τo Τhe Room (FTTR), με τον προηγμένης τεχνολογίας FTTR WiFi 7 εξοπλισμό, που φέρνει αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM, διασφαλίζει κάλυψη WiFi παντού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος. Η υπηρεσία αποτελεί την ιδανική λύση για όσους επιθυμούν κορυφαία εμπειρία internet σε όλα τα δωμάτια ή στους ορόφους του σπιτιού.

Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα COSMOTE FTTR Router και ένα COSMOTE FTTR Access Point (σημείο πρόσβασης) με τη μίσθωσή του να ανέρχεται σε €6/μήνα. Κάθε επιπλέον Access Point μισθώνεται €2/μήνα. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη μπορούν να τοποθετηθούν έως και 16 FTTR Access Points. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τμ, μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 Access Points. Η υπηρεσία εξασφαλίζει μικρό latency για gaming υψηλών απαιτήσεων χωρίς κολλήματα, video streaming και παρακολούθηση 4Κ ταινιών, καθώς και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για χρήση internet ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται στον χώρο.

Η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού πραγματοποιείται δωρεάν -έως τις 28/02/2026- από εξειδικευμένους τεχνικούς της COSMOTE TELEKOM, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικιακού FTTR δικτύου. Με τη χρήση της διάφανης οπτικής ίνας και την τοποθέτηση των Access Points, εξασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου.

«Με τη νέα υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room, φέρνουμε την επόμενη μέρα της WiFi συνδεσιμότητας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, η οπτική ίνα φτάνει ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του σπιτιού, με γρήγορες ταχύτητες και σταθερή κάλυψη παντού, χωρίς περιορισμούς και με ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Στην COSMOTE TELEKOM συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις στους πελάτες μας, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες τους», δήλωσε ο κ. Νίκος Φρέρης, Διευθυντής Consumer Fixed Product Marketing Ομίλου ΟΤΕ.

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το FTTR router εύκολα και γρήγορα μέσω του COSMOTE app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες, αλλά και για τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η ειδική εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room app, για Android και iOS, που παρέχει πλήρη εποπτεία του FTTR συστήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού από την Cosmote Telekom

Συνεργασία Lamda - Cosmote Telekom για «έξυπνη πόλη» στο Ελληνικό

Λάμπρου (Nova): Εχουμε φτάσει σε πληθυσμιακή κάλυψη 95% στο 5G

Αutonomous Research: Οι νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο