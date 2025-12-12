Πόσο έτοιμες είναι οι ΜμΕ για το ΑΙ - Έρευνα της Enterosoftone με το ΟΠΑ

Η ENTERSOFTONE ανέλαβε την πρωτοβουλία να απαντήσει στο ερώτημα της αγοράς: Πόσο AI Ready είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα, με την πρώτη πανελλαδική έρευνα AI READINESS INDEX 2025, σε συνεργασία με το Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα χαρτογραφεί την ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων και τα επιχειρηματικά οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αξιολογεί το βαθμό χρήσης εργαλείων ΑΙ, την ανάγκη αυτοματοποίησης, την ενσωμάτωση εφαρμογών ΑΙ στις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, καθώς και το χάσμα μεταξύ αναγκαιότητας και υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, αναδεικνύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη διαδικασία.

«Τα ευρήματα του AI Readiness Index 2025 επιβεβαιώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για τις ελληνικές ΜμΕ, όχι πολυτέλεια. Υπάρχει διάθεση για υιοθέτηση, αλλά η πραγματική εφαρμογή απαιτεί ποιοτικά δεδομένα, οργανωσιακή ετοιμότητα και τα κατάλληλα εργαλεία. Η έρευνα επιβεβαιώνει την αξία των στρατηγικών επενδύσεων που κάνουμε σε λύσεις ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες απλοποιούν την πολυπλοκότητα και προσφέρουν στις επιχειρήσεις χρόνο και χώρο να αναπτυχθούν» δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Γιάννης Σαλίχος, CTPO της ENTERSOFTONE.

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δουκίδης, τόνισε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αξιοποιείται μόνο ως εργαλείο έξυπνης αναζήτησης, αλλά ως νέος τρόπος σκέψης, λειτουργίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Άρα είναι αναγκαίο να συντονίσουμε και υποστηρίξουμε τις χιλιάδες τυπικές ελληνικές επιχειρήσεις να κινηθούν οργανωμένα και μαζικά στη συστηματική αξιοποίηση της ΤΝ για να μετατρέψουν τη γνώση σε αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα».

Υψηλή η αναγκαιότητα, μεγάλο το χάσμα υιοθέτησης και σημαντικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις

Η μελέτη AI READINESS INDEX 2025 δείχνει ότι η μετάβαση έχει ξεκινήσει: 1 στις 3 ΜμΕ πειραματίζεται με λύσεις ΑΙ, ενώ μόλις 1 στις 20 έχει υλοποιήσει εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πάνω από το 80% θεωρούν το ΑΙ χρήσιμο σε κρίσιμες λειτουργίες, από τα οικονομικά και τη λογιστική μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η χρήση ΑΙ για κείμενο και οπτικό περιεχόμενο είναι διαδεδομένη, αλλά το χάσμα μεταξύ αναγκαιότητας και πραγματικής ετοιμότητας παραμένει: μόλις 5%-6% των επιχειρήσεων αυτοματοποιούν βασικές διαδικασίες και 1 στις 20 χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία όπως προγραμματισμό ή data analytics.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα ποιοτικά δεδομένα: μόνο 4 στις 10 επιχειρήσεις διαθέτουν αρκετά δεδομένα για αποτελεσματική εφαρμογή λύσεων ΑΙ.

Άλλες σημαντικές προκλήσεις αφορούν την προσαρμογή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο που, στην ελληνική πραγματικότητα, επηρεάζει έντονα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Με ηγετική θέση στον κλάδο, η ENTERSOFTONE δίνει την ευκαιρία σε όλον τον κλάδο να προχωρήσει σε καινοτόμες λύσεις ΑΙ, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από το Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2025 , σε 350 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

Το δείγμα αφορά μεσαίες επιχειρήσεις (10–50 εργαζόμενοι), ένα από τα πλέον δυναμικά τμήματα της ελληνικής οικονομίας που συνδυάζει τις προκλήσεις των μικρών και τις φιλοδοξίες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Την επιστημονική καθοδήγηση της έρευνας είχαν ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης και οι κύριοι ερευνητές του Εργαστήριου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δρ. Τιμολέων Φαρμάκης και δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη.