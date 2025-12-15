#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης νέος Εταίρος της EY Ελλάδος

Θα επικεντρωθεί σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα άμυνας, καινοτομίας και αναδυόμενων τεχνολογιών και στην ενίσχυση των σχέσεων της EY με το εγχώριο και διεθνές ερευνητικό οικοσύστημα

Ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης νέος Εταίρος της EY Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 11:32


Η EY Ελλάδος ανακοινώνει την ένταξη του Δρ. Γιώργου Νούνεση ως Εταίρου στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με τομείς έμφασης τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα άμυνας, καινοτομίας και αναδυόμενων τεχνολογιών, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της εταιρείας με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και καινοτομίας. Μέχρι σήμερα, υποστήριζε την EY ως Σύμβουλος.

Ο Δρ. Νούνεσης είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), από τον Ιούνιο του 2025. Στο παρελθόν, από το 2017 μέχρι το 2025, διετέλεσε Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», για δύο συναπτές θητείες. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ενώ έχει προεδρεύσει και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του NATO για τις Αναδυόμενες και Διασπαστικές Τεχνολογίες.

Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Διδακτορικού από τη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Minnesota. Έχει εκπονήσει τριετή Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Χημείας του MIT, ενώ ολοκλήρωσε και το πρόγραμμα “Innovation for Economic Development” στο Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με τον Δρ. Γιώργο Νούνεση, έναν επιστήμονα διεθνούς εμβέλειας, καλωσορίζοντάς τον στη διοικητική ομάδα της EY. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη δύναμη της έρευνας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και των ανθρώπων μας, με στόχο τη δημιουργία νέας αξίας για τους πελάτες μας και την οικονομία, καθοδηγώντας τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο ταξίδι του μετασχηματισμού».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματιστήριο: Οριακά ανοδικά με ξέσπασμα Eurobank

Bloomberg: Δύο μεγάλες συναλλαγές SRT ετοιμάζει η Eurobank

Ανοιγμα ΔΕΗ σε διαχείριση πολυκατοικιών και πακέτα telecoms

«Ποντάρει» σε εννέα ελληνικές μετοχές η BofA

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο