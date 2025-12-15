Ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης νέος Εταίρος της EY Ελλάδος

Η EY Ελλάδος ανακοινώνει την ένταξη του Δρ. Γιώργου Νούνεση ως Εταίρου στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με τομείς έμφασης τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα άμυνας, καινοτομίας και αναδυόμενων τεχνολογιών, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της εταιρείας με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και καινοτομίας. Μέχρι σήμερα, υποστήριζε την EY ως Σύμβουλος.

Ο Δρ. Νούνεσης είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), από τον Ιούνιο του 2025. Στο παρελθόν, από το 2017 μέχρι το 2025, διετέλεσε Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», για δύο συναπτές θητείες. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ενώ έχει προεδρεύσει και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του NATO για τις Αναδυόμενες και Διασπαστικές Τεχνολογίες.

Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Διδακτορικού από τη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Minnesota. Έχει εκπονήσει τριετή Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Χημείας του MIT, ενώ ολοκλήρωσε και το πρόγραμμα “Innovation for Economic Development” στο Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με τον Δρ. Γιώργο Νούνεση, έναν επιστήμονα διεθνούς εμβέλειας, καλωσορίζοντάς τον στη διοικητική ομάδα της EY. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη δύναμη της έρευνας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και των ανθρώπων μας, με στόχο τη δημιουργία νέας αξίας για τους πελάτες μας και την οικονομία, καθοδηγώντας τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο ταξίδι του μετασχηματισμού».