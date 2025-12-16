Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Cetracore Jetoil

Οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ενωση σε επιχειρηματίες και οντότητες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να μπει προσωρινό λουκέτο στην εταιρεία Cetracore Jetoil, η οποία έχει στην Ελλάδα δίκτυο περίπου 80 πρατηρίων.

Η εταιρεία ανήκει στην Cetracore του Μurtaza Ali Lakhani και μετά τις αποφάσεις της Ευρώπης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

- Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

- Δεν θα προβεί στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

Cetracore–JetOil: Πλήρης συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, η διοίκηση της εταιρείας προέβη σε ανακοίνωση τονίζοντας ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Πιο αναλυτικά:

«Η Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2025 προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani, πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, στην Απόφαση (ΕΕ) 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της Cetracore–JetOil με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία της, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Cetracore–JetOil καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των πελατών και των εργαζομένων της, και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν σχετικές εξελίξεις».