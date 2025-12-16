#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Cetracore Jetoil

Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 80 πρατηρίων στην Ελλάδα. Το προσωρινό «λουκέτο» μπήκε καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρεία εντάχθηκε στη λίστα με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Cetracore Jetoil

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 12:20

Οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ενωση σε επιχειρηματίες και οντότητες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να μπει προσωρινό λουκέτο στην εταιρεία Cetracore Jetoil, η οποία έχει στην Ελλάδα δίκτυο περίπου 80 πρατηρίων.

Η εταιρεία ανήκει στην Cetracore του Μurtaza Ali Lakhani και μετά τις αποφάσεις της Ευρώπης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

- Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

- Δεν θα προβεί στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

 Cetracore–JetOil: Πλήρης συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, η διοίκηση της εταιρείας προέβη σε ανακοίνωση τονίζοντας ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Πιο αναλυτικά:

«Η Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2025 προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani, πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, στην Απόφαση (ΕΕ) 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της Cetracore–JetOil με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία της, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Cetracore–JetOil καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των πελατών και των εργαζομένων της, και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν σχετικές εξελίξεις».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

EFA Group: ΑΜΚ 80 εκατ. ευρώ και νέοι θεσμικοί επενδυτές

Εταιρείες «ζόμπι» στην Ελλάδα: Η μείωση και ο κίνδυνος επανεμφάνισης

Κριστιάν Χατζημηνάς: Νέες επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ με Βαρδινογιάννη και EOS Capital

Ανάληψη μετρητών έως €500 από τα 2.000 σημεία του δικτύου Trilia μέσω IRIS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο