EFA Group: ΑΜΚ 80 εκατ. ευρώ και νέοι θεσμικοί επενδυτές

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ καθώς και την είσοδο νέων θεσμικών επενδυτών ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου το EFA Group, ιδρυτής του οποίου είναι ο Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Οι νέοι επενδυτές που μπαίνουν στο EFA Group είναι ο όμιλος Motor Oil και η EOS Capital Partners, όπως είχε γράψει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου το Euro2day.gr. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος των νέων επενδυτών γίνεται μέσω της IREON Ventures, θυγατρικής εταιρείας του oμίλου Mοtor Oil, και του 2ου Growth Fund της EOS Capital Partners, EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο CEO του EFA Group, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, η ΑΜΚ θα καλυφθεί από τους νέους και τους υφιστάμενους επενδυτές.

«Ξεκινάμε με το τρίπτυχο: εξωστρέφεια, καινοτομία και επιστήμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κουτσογιάννης.

Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, το EFA Group ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 120 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά στη δημιουργία 4 νέων καινοτόμων clusters, στα οποία ενσωματώνονται 13 εταιρείες.

Από την πλευρά του ο Κρίστιαν Χατζημηνάς χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως κομβική στιγμή για το EFA Group και την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ενώ τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας συνεργατικής αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης, δήλωσε πως το EFA θα μπει κάποια στιγμή σε κάποιο χρηματιστήριο, ελληνικό ή ξένο, γεγονός που θα φανεί στο μέλλον.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο όμιλος αμυντικής τεχνολογίας διττής χρήσης EFA GROUP ανακοίνωσε σε Συνέντευξη Τύπου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα από την είσοδο δύο στρατηγικών επενδυτών: του Ομίλου Motor Oil (μέσω της θυγατρικής εταιρίας IREON Ventures) και της EOS Capital Partners (μέσω του 2ου Growth Fund, EOS HELLENIC RENAISSANCE FUND II).

Οι νέοι εταίροι έρχονται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου, να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους και να στηρίξουν το όραμα για καινοτόμo τεχνολογική υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συναλλαγή αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του EFA GROUP κατά €80 εκατ., η οποία θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή θεσμικών κεφαλαίων και οι επακόλουθες επενδύσεις σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης για το EFA GROUP, βασισμένη σε τέσσερα καινοτόμα τεχνολογικά Clusters που λειτουργούν ως θεμέλιοι λίθοι για την τεχνολογική κυριαρχία του Ομίλου στις διεθνείς αγορές.

Τα τέσσερα Clusters ενσωματώνουν 13 εξειδικευμένες εταιρείες, που σχηματίζουν ένα ισχυρό οικοσύστημα ολοκληρωμένων λύσεων:

Μη Επανδρωμένων & Αυτόνομων Συστημάτων (Unmanned & Autonomous Solutions) το οποίο περιλαμβάνει την εταιρεία UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα) και την εταιρεία AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη. Συστημάτων Αποστολής, Προσομοίωσης και Εκπαίδευσης (Mission Systems, Simulation & Training), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες SCYTALYS (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού), STHENOS AI (Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), THYREOS CYBER (Κυβερνοασφάλεια στην Άμυνα), ACROMOVE (Κατασκευή Υπολογιστικών Συστημάτων για τον χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας), SCYWAVE (Κατασκευή Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών), WAYREN (Ανάπτυξη Λογισμικού για Στρατιωτικές Εφαρμογές), REALISCAPE (Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Συστημάτων, Τακτικής Εκπαίδευσης και Συνθετικής Απεικόνισης), με Διευθυντή τον κ. Γιώργο Μενεξή. Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (Integrated Services), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες EFA VENTURES (Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες), AEROSPACE VENTURES (Συμβουλευτική Εταιρία εξειδικευμένη σε Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς της Αεροδιαστημικής και Ασφάλειας), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη. Το συγκεκριμένο cluster θα δραστηριοποιηθεί μελλοντικά και στον χώρο της Συντήρησης, Επισκευής και Ανακατασκευής/Γενικής Επιθεώρησης Πτητικών Μέσων (ΜRO Services). Αισθητήρων & Συστημάτων Στόχευσης (Sensors & Targeting), το οποίο περιλαμβάνει την εταιρία ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), με Διευθυντή τον κ. Χρήστο Γρυμπογιάννη. Το εν λόγω Cluster θα δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του Ηλεκτρονικού Πολέμου, Radar και Διαστήματος.

Η νέα οργανωτική δομή του EFA GROUP έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου Κέντρου Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών (One Stop Shop), ικανού να προσφέρει πλήρεις, ανταγωνιστικές, αξιόπιστες και υψηλής τεχνολογίας λύσεις τόσο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και σε διεθνείς αγορές. Στόχος είναι το EFA GROUP να αναπτυχθεί μέσω εκτεταμένης βιομηχανοποίησης και πλήρους διεθνοποίησής του με βάση του την Ελλάδα.

Το EFA GROUP φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα της αναγεννημένης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων προωθώντας εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες, αναβαθμίζοντας καταλυτικά τη θέση του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με όραμα και αποφασιστικότητα, ο Όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, με δυναμικές κινήσεις κυρίως σε κομβικές ευρωπαϊκές - νατοϊκές αγορές, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς αμυντικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το EFA GROUP προγραμματίζει να εγκαινιάσει εντός του δεύτερου τετραμήνου του 2026 το “EFA GROUP Antikythera Tech Campus”, ένα υπερσύγχρονο εργοστασιακό συγκρότημα στο Κορωπί που ήδη λειτουργεί πλήρως, σχεδιασμένο να στεγάσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών αιχμής στους τομείς του Ηλεκτρονικού Πολέμου, των Δορυφορικών Συστημάτων, του Λογισμικού και των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (Drones).

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής του EFA GROUP, δήλωσε: «Ως ιδρυτής του EFA GROUP αισθάνομαι ικανοποιημένος διότι ο όμιλος αυτός θα θεμελιώσει την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές επιχειρησιακές ανάγκες της διεθνούς αγοράς, ενισχύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δημιουργείται ένας ισχυρός και καινοτόμος πυρήνας αμυντικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την ελληνική τεχνογνωσία σε συνδυασμό με στοχευμένες διεθνείς επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μακριά από παρωχημένες αντιπαλότητες και αναχρονιστικές πρακτικές, προάγοντας τη δημιουργική και επωφελή για όλους σύμπραξη εταιρειών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού brand και τη μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP, πρόσθεσε: «Tο EFA GROUP εγκαινιάζει μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης. Μέσα από τα τέσσερα τεχνολογικά Clusters ενισχύουμε την τεχνολογική του υπεροχή εστιάζοντας σε τομείς υψηλής ζήτησης, περνώντας σε μια νέα φάση μοντέρνας εκβιομηχανοποίησής του. Με άξονα τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών μας, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική και δημιουργούμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν στην επαναβιομηχανοποίηση της ελληνικής οικονομίας».

Ο Νίκος Γιαννακάκης, Group Chief Information Officer του Όμιλου Μοtor Oil, δήλωσε: «Η στρατηγική μας επένδυση στο EFA GROUP εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Ομίλου Motοr Oil για τη συστηματική ενίσχυση των τεχνολογικών του δυνατοτήτων. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και ψηφιοποίησης, η τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και η ανθεκτικότητα σε αυτούς τους τομείς, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε σταθερά σε προηγμένες ψηφιακές λύσεις, δεδομένα και συστήματα που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την ασφαλή λειτουργία των κρίσιμων υποδομών μας. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε. Η συνεργασία με το EFA GROUP, έναν Όμιλο με ισχυρή τεχνογνωσία σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και ολοκλήρωσης συστημάτων, ενισχύει ουσιαστικά το τεχνολογικό μας οικοσύστημα και επιταχύνει την καινοτομία σε τομείς καίριας σημασίας για την επιχειρησιακή μας αξιοπιστία.

Ως Όμιλος παραμένουμε προσηλωμένοι σε υπεύθυνες επενδύσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας και συμβάλλουν στη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών και της οικονομίας συνολικά».

O Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, τόνισε: «Η επένδυσή μας στο EFA GROUP είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν πραγματικά εξωστρεφή ελληνικό όμιλο εταιριών, ο οποίος έχει DNA καινοτομίας και ανάπτυξης σε καθεμία από τις εταιρίες του. Το όραμα του ιδρυτή και της διοίκησης, καθώς και η ποιότητα των μετόχων του ομίλου, αποτελούν σοβαρά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές του EFA GROUP και θα συνεργαστούμε στενά με τους νέους μας εταίρους προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας».