Κριστιάν Χατζημηνάς: Νέες επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ με Βαρδινογιάννη και EOS Capital

Σημαντικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τρίτη από τον όμιλο εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει ο Κρίστιαν Χατζημηνάς. Eκτός από την εταιρεία Τheon International, που έχει εισαχθεί στο Εuronext, ακολουθώντας εκρηκτική πορεία επιχειρηματικών επιδόσεων και μετοχικών αποδόσεων, ο όμιλος περιιλαμβάνει και την EFA Group.

Kάτω από την ομπρέλα της οποίας βρίσκονται συνολικά 13 εταιρείες, μεταξύ αυτών οι Aerospace Ventures, EFA Ventures, SKYTALIS, ES Systems και Epicos.com. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Εuro2day.gr κατά τη διάρκεια παρουσίασης θα ανακοινωθούν νέες επενδύσεις από την EFA Group, συνολικού ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ, ένα μέρος των οποίων θα καλυφθεί με ίδια χρηματοδότηση και δανεισμό.

Το υπόλοιπο, θα καλυφθεί μέσω της συμμετοχής τρίτων επενδυτών, που κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι, εταιρεία ή εταιρείες του Γιάννη Βαρδινογιάννη (όχι όμως μέσω της Motor Oil) καθώς και το EOS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη.

Πρόκειται για επενδύσεις σε μεγάλο φάσμα του χώρου της άμυνας, περιλαμβάνοντας αρκετούς διαφορετικούς υποκλάδους, αναφέρουν έγκυρες πηγές. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες του ΕFA Group δραστηριοποιούνται ήδη, μεταξύ άλλων στους τομείς της Αεροδιαστημικής, της Ασφάλειας, της Αμυνας και των Βιομηχανικών Συνεργασιών.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εταιρίες EFA VENTURES (Βιομηχανικές Συνεργασίες), SCYTALYS (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού), ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), UCANDRONE (drones), AETHER AERONAUTICS (συστήματα που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση ή δοκιμές αεράμυνας – ATS), STHENOS AI (Λύσεις Νοημοσύνης), THYREOS CYBER.

Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου είναι ο Δρ Γρηγόρης Κουτσογιάννης.

Στο μεταξύ η Τheon International του κ. Χατζημηνά συνεχίζει να καταγράφει επιτυχίες πρωτόγνωρες για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτή την εβδομάδα υπέγραψε σύμβαση για να προμηθεύσει τις Γερμανικές και τις Βελγικές Eνοπλες Δυνάμεις με 100.000 συστήματα νυχτερινής όρασης, ένα συμβόλαιο συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ που αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης στην ιστορία κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Η διοίκηση της εταιρείας στις αρχές Νοεμβρίου έδωσε νεότερη καθοδήγηση για έσοδα 425-445 εκατ. ευρώ το 2025 (αντί 410-430 εκατ.). Παράλληλα, έβαλε τον πήχη για το 2026 στα 570-590 εκατ. ευρώ. Στοχεύει σε οργανική ανάπτυξη τουλάχιστον 20%, με τη συνολική πέριξ του 30% αν συνυπολογιστεί η ανακοινωθείσα εξαγορά της γερμανικής Kappa Optronics.

Από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Αμστερνταμ στις αρχές του 2024 η Theon έχει πετύχει απόδοση 185%.