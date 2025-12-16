Χωρίς προνομιούχες μετοχές το ντιλ της Allwyn με τον ΟΠΑΠ

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ συμφώνησαν ότι η Allwyn δεν θα λάβει τις προνομιούχες μετοχές με τα αυξημένα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες προβλέπονταν υπό τους όρους Συναλλαγής, όπως αυτοί είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης αλλαγής, η Allwyn θα λάβει μόνο κοινές μετοχές του ΟΠAΠ ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της στον ΟΠAΠ, στο πλαίσιο της δημιουργίας της «Συνενωμένης Εταιρείας».

Η αφαίρεση της εξεταζόμενης έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allwyn και του ΟΠΑΠ να συνεχίσουν τη μακροπρόθεσμη σχέση με τους υφιστάμενους επενδυτές. Η αλλαγή στη δομή της συναλλαγής ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου και τα οικονομικά δικαιώματα για τους μετόχους.

Το αναμενόμενο ποσοστό της Allwyn θα διατηρηθεί στο 78,5%, όπως αναφέρεται στην Αρχική Ανακοίνωση(1). Στο ίδιο πλαίσιο, το ποσοστό της KKCG (βασικού μετόχου της Allwyn) θα διατηρηθεί στο 75,1%. Ωστόσο, τα δικαιώματα ψήφου της KKCG θα μειωθούν από το 85,0% στο 75,1%, λόγω της τροποποίησης των όρων. Με την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών, ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα λάβει η Allwyn θα προσαρμοστεί αναλόγως, ώστε να διατηρηθεί το ποσοστό της στο 78,5%, χωρίς να επηρεάζεται η αξία της Συναλλαγής (1).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠAΠ για την έγκριση των διαφόρων σταδίων της προηγουμένως ανακοινωθείσας Συναλλαγής, η οποία πλέον τροποποιείται κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αναμένουν ότι η Συνενωμένη Εταιρεία θα συνεχίσει να είναι επιλέξιμη για ένταξη στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI και της FTSE. Η Allwyn και ο ΟΠAΠ επιβεβαιώνουν, επίσης, ότι οι μέτοχοι της Συνενωμένης Εταιρείας θα λάβουν ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή έπειτα από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ως ελβετική εταιρεία που θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (που αποτελεί πλέον μέλος της Euronext N.V.), η Συνενωμένη Εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, δημοσιοποίησης και διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn και ο ΟΠAΠ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι ο Λόρδος Sebastien Coe CH KBE προτείνεται να οριστεί ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, προτείνεται επίσης να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Επιπλέον, η Allwyn και ο ΟΠAΠ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουν ότι η κα. Cherrie Chiomento προτείνεται να συνεχίσει να διατελεί Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αναμένεται να οριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Συνενωμένης Εταιρείας, ρόλους που κατέχει και στον ΟΠAΠ από το 2022, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εταιρική διακυβέρνηση και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του ΟΠΑΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνενωμένης Εταιρείας θα απαρτίζεται κατά 50% από ανεξάρτητα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Paul Schmid, Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Allwyn, καθώς και ενός επιπλέον ανεξάρτητου μέλους, που θα οριστεί στο μέλλον.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠAΠ ενθαρρύνουν θερμά τους μετόχους να εγκρίνουν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ώστε να καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία ενός εισηγμένου παγκόσμιου πρωταθλητή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με βάση την Ελλάδα, και να ενισχύσουν τη μακροχρόνια σχέση τους με την Allwyn και την KKCG, μέσω της ανταλλαγής μεριδίων στον ΟΠΑΠ για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα της Allwyn.

Σχετικά με τον Λόρδο Sebastian Newbold Coe CH KBE

Ο Λόρδος Sebastian Newbold Coe είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allwyn International AG από το 2024. Προηγουμένως, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allwyn AG από το 2021.

Είναι πρώην μέλος του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, πρώην Πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA, Μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) και Chancellor του Πανεπιστημίου Loughborough.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής καριέρας του, σημείωσε 12 παγκόσμια ρεκόρ και κατέκτησε δύο χρυσά και δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Κοινωνικής Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Loughborough.

Σχετικά με την κα. Cherrie Chiomento

Η κα. Cherrie Chiomento εξελέγη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ και ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου το 2022. Από το 2024, διατελεί επίσης Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εκτενούς εμπειρίας της, έχει διατελέσει Partner στην Ernst & Young και Corporate Finance Leader στη Roche και στη SITA (πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής). Επίσης, έχει ολοκληρώσει το Ernst & Young Executive Partnership Program του Institute for Management Development (IMD – Λοζάνη, Ελβετία) και το Advanced Management Program (AMP) του Harvard Business School (Βοστώνη, ΗΠΑ).

Είναι πιστοποιημένη ορκωτή λογιστής, καθώς και πιστοποιημένη ελεγκτής συστημάτων πληροφόρησης στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Diliman των Φιλιππίνων, λαμβάνοντας πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Λογιστική.

(1) Όλες οι αναφορές σχετικά με τα ποσοστά και τα δικαιώματα ψήφου αφορούν μεγέθη πριν την προσαρμογή της επίδρασης των αγορών μετοχών του ΟΠAΠ από την Allwyn έπειτα από την Αρχική Ανακοίνωση. Σε αυτή την βάση, η KKCG θα λάμβανε 7.995.764 επιπλέον νέες κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου αντί για προνομιούχες μετοχές, σε ευθυγράμμιση με το αναμενόμενο ποσοστό ύψους 75,1%, όπως ορίζεται στην Αρχική Ανακοίνωση.