Greenvolt: Πώληση στην ENGIE αιολικού έργου στη Ρουμανία ισχύος 253,1 MW

Ο Όμιλος Greenvolt, μέσω της Greenvolt Power – ενός από τους πλέον αξιόπιστους και δυναμικά αναπτυσσόμενους developers έργων μεγάλης κλίμακας σε αιολική, ηλιακή ενέργεια και αποθήκευση – υπέγραψε συμφωνία για την πώληση ενός χερσαίου αιολικού έργου ισχύος 253,1 MW στη Ρουμανία.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο αγοραστής, η ENGIE Romania, είναι θυγατρική του Ομίλου ENGIE, ενός από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στον κόσμο στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης. Με αυτή την εξαγορά, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη Ρουμανία και προωθεί τον παγκόσμιο στόχο της να επιτύχει 95 GW ανανεώσιμης ενέργειας και αποθηκευτικής ικανότητας έως το 2030.

Το έργο στην περιοχή Ialomița, της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, κατασκευάζεται από την Greenvolt Power και αναμένεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα, με 42 ανεμογεννήτριες υψηλής απόδοσης. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ρουμανίας και της Ευρώπης. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2027.

Το έργο έχει επίσης εξασφαλίσει Συμβόλαιο Διαφοράς (CfD) διάρκειας 15 ετών για μέρος της ισχύος του, το οποίο διασφαλίζει προβλεψιμότητα εσόδων σε βάθος χρόνου και ενδυναμώνει σημαντικά την επενδυτική ελκυστικότητα του έργου.

«Η ικανότητα της Greenvolt να δημιουργεί, να αναπτύσσει και να διαθέτει στην αγορά έργα ΑΠΕ υψηλής ποιότητας επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά μέσω αυτού του έργου, το οποίο συνιστά σαφή συμβολή στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση και, ειδικότερα, στη Ρουμανία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική του Ομίλου για την αναδιάρθρωση μέρους των περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κλίμακας, ολοκληρώνοντας σειρά επιτυχημένων συναλλαγών που μας επιτρέπουν να επανεπενδύσουμε σε νέες ευκαιρίες στις βασικές μας αγορές» δήλωσε ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt.

«Η εξαγορά αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ENGIE να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την ενσωμάτωση ενός αιολικού έργου μεγάλης κλίμακας αυτού του μεγέθους στο χαρτοφυλάκιό μας, διπλασιάζουμε το αποτύπωμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια αγορά με ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια του εφοδιασμού και στην επίτευξη του στόχου μας για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2045», δήλωσε ο Cristian Buzan, Αντιπρόεδρος της ENGIE Ρουμανίας.

«Η συγκεκριμένη συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό μας στόχο να παραδίδουμε και να αξιοποιούμε έργα υψηλού αντίκτυπου σε πολλαπλές τεχνολογίες – αιολική, ηλιακή και BESS. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία με την ENGIE, της οποίας η εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία μας, αναδεικνύει για άλλη μία φορά τη θέση της Greenvolt Power ως ενός από τους κορυφαίους αναπτυξιακούς φορείς έργων μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε ο Σπύρος Μαρτίνης, Διευθύνων Σύμβουλος Στρατηγικής & Επενδύσεων της Greenvolt Power.

Η συμφωνία αυτή έπεται μια σειρά επιτυχημένων πράξεων περιστροφής χαρτοφυλακίου που ανακοίνωσε η Greenvolt το 2025, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αιολικών έργων στην Πολωνία και ενός νέου αγωγού στην Ισπανία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και των πρόσφατων συναλλαγών BESS στην Πολωνία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης, η Greenvolt σκοπεύει να πωλήσει περίπου 70–80% των έργων που αναπτύσσει εσωτερικά, διατηρώντας τα υπόλοιπα 20–30% στον ισολογισμό της, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την επενδυτική της θέση.