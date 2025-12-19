Ποια είναι η «άγνωστη» για την Ελλάδα Lululemon

Ας μην κρυβόμαστε. Για τους περισσότερους Έλληνες, το brand Lululemon δεν λέει πολλά, ακόμη κι αν το lifestyle που εισήγαγε φοριέται πια παντού. Εν αντιθέσει πάντως με την Ελλάδα, για ένα μεγάλο κομμάτι του καταναλωτικού κοινού, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, η Lululemon είναι κάτι σαν την Coca-Cola. Ένα brand-σύμβολο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα.

Και ίσως όχι άδικα. Πριν από κάποια αρκετά χρόνια έκανε κάτι αιρετικό. «Έβγαλε» από τα γυμναστήρια τα ρούχα yoga και τα έβαλε στην πόλη, στο γραφείο, στα ταξίδια. Έτσι γεννήθηκε το athleisure ως καθημερινό ντύσιμο. Ένα στυλ που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο και για το οποίο πέφτουν στην κυριολεξία «κορμιά» μεταξύ των ανταγωνιστών.

Αυτό ακριβώς το lifestyle θέλει τώρα να μεταφέρει σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Όμως η απόφαση για τη μαζική «κάθοδο» στη Γηραιά Ήπειρο μόνο ως τυχαία δεν μπορεί να εκληφθεί. Γιατί την ώρα που η καναδικών συμφερόντων εταιρεία ετοιμάζει ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ανοίγματά της, η μετοχή της έχει χάσει περίπου το 60% της αξίας της. Ο ακτιβιστής επενδυτής Elliott Investment Management έχει αποκτήσει συμμετοχή άνω του 1 δισ. δολαρίων και θέλει να τοποθετηθεί CEO στην εταιρεία η Jane Nielsen, όπως μεταδίδει η WSJ. Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο νυν διευθύνων σύμβουλος Calvin McDonald θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Ο Calvin McDonald που επί των ημερών του τριπλασιάστηκαν οι ετήσιες πωλήσεις της εταιρείας στα 10,6 δισ. δολάρια, έχει δεχθεί τα πυρά του Chip Wilson που ίδρυσε την εταιρεία το 1998 στο Βανκούβερ. Ο Chip Wilson έχει κατηγορήσει δημόσια τη διοίκηση ότι «σκότωσε» την καινοτομία και ότι το brand έχασε αυτό που το έκανε «cool» εξαρχής.

Η γκρίνια που έχει ξεσπάσει συνδέεται με τις επιδόσεις της Lululemon. Το τρίτο τρίμηνο τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 7%, φτάνοντας 2,6 δισ. δολάρια, με τα καθαρά έσοδα στην Αμερική να έχουν ενισχυθεί μόλις 2% και 33% στις διεθνείς αγορές. Όμως το πρόβλημα εντοπίζεται στις συγκρίσιμες πωλήσεις που αυξήθηκαν οριακά 1%. Στην Αμερική μειώθηκαν κατά 5% και οι διεθνείς συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18%. Η εταιρεία το τρίτο τρίμηνο άνοιξε 12 νέα καταστήματα, με το σύνολο να φθάνει σε 796 καταστήματα.

Σε ό,τι μας αφορά, η Lululemon ανακοίνωσε χθες τα σχέδιά της για επέκταση της διεθνούς της παρουσίας το 2026, με την είσοδό της σε έξι νέες αγορές μέσω franchising. Με βάση την επίσημη ανακοίνωση σκοπεύει να εγκαινιάσει την παρουσία της την επόμενη χρονιά σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, με συνεργάτη την Arion Retail Group, καθώς και στην Ινδία, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Tata CLiQ.

Τα σχέδια για τις νέες αγορές ακολουθούν την είσοδο της εταιρείας στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και τα πρόσφατα ανοίγματα σε Δανία, Τουρκία και Βέλγιο μέσω του μοντέλου franchising.

Η είσοδος στην Ελλάδα του καναδικού brand θα γίνει μέσω της εταιρείας Arion Retail Group Greece, που συστάθηκε πριν λίγα 24ωρα από την Arion Retail Group με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Ο όμιλος Arion Retail Group ανήκει στην Irani Corp που διαχειρίζεται 110 φυσικά καταστήματα. Στο χαρτοφυλάκιο της ισραηλινής εταιρείας περιλαμβάνονται περισσότερα από 100 διεθνή high-end brands, από Diesel και Levi’s μέχρι Hugo Boss, Saint Laurent και Dolce & Gabbana, ενώ πρόσφατα ανέλαβε και την ανάπτυξη του Skims της Kim Kardashian. Ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα, πού και πόσα θα είναι.

Όμως το μείζον θέμα για τη μητρική και τους μετόχους της, όπως προκύπτει από την τελευταία κρίση, είναι αν θα καταφέρει το brand να επανεφεύρει τον εαυτό του. Γιατί τα τελευταία χρόνια, νέοι παίκτες όπως οι Vuori, Alo Yoga, κ.ά. αποσπούν μερίδια αγοράς.