Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,4% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά 0,3% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 13:39

Αύξηση 0,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

- Αύξηση κατά 5,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

- Αύξηση κατά 0,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

- Αύξηση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

- Μείωση κατά 1,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,4% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.

