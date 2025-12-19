#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χατζηθεοδωσίου (ΕΕΑ): Η ύπαρξη των ΜμΕ είναι η ύπαρξη της χώρας μας

Στο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, η οποία στην Ελλάδα ξεπερνά τις 200.000 ενώ, όπως σημείωσε, λόγω της ψηφιοποίησης αναμένεται να χρειαστούν επιπλέον 300.000 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στο άμεσο μέλλον.

Χατζηθεοδωσίου (ΕΕΑ): Η ύπαρξη των ΜμΕ είναι η ύπαρξη της χώρας μας

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 15:57

Στο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στον χαιρετισμό του κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ), τονίζοντας ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα θέματα των επιχειρήσεων απεντομώσεων και μυοκτονιών γνωστοποίησε ότι διενεργείται κλαδική μελέτη για τις επιχειρήσεις του κλάδου προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα προβλήματα και οι μελλοντικές προκλήσεις, με χρηματοδότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου, είχε προηγηθεί φόρουμ με θέμα «Βιοασφάλεια και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η βιοασφάλεια και η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών αγγίζουν όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Τόνισε πως η δημόσια υγεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, υπενθυμίζοντας την παρέμβαση του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το σωματείο κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν η Πολιτεία αδυνατούσε να εγγυηθεί πλήρως την υγιεινή και την ασφάλεια.

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία τόσο με τον ΣΕΑΜΕ και τον πρόεδρό του Γεώργιο Λάμπρου όσο και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο σύμμαχο του κλάδου λόγω της εξειδίκευσής του. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επερχόμενη «επανάσταση» της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, την οποία ο πρόεδρος του ΕΕΑ παρομοίασε με την ανακάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του μεγέθους των αλλαγών που θα επιφέρει.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου διαβεβαίωσε για τη συνεχή στήριξη του Επιμελητηρίου ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης.

Αναφέρθηκε στο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων, η οποία στην Ελλάδα ξεπερνά τις 200.000 ενώ, όπως σημείωσε, λόγω της ψηφιοποίησης αναμένεται να χρειαστούν επιπλέον 300.000 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στο άμεσο μέλλον.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. «Η ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χατζηθεοδοσίου: Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών αλλά η οικονομία πρέπει να λειτουργεί

Eurolife: Δωρεάν επαναπιστοποιήσεις στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Παπαθανάσης: Επιπλέον €2 δισ. για ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιόρτασε τα 100 χρόνια του

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο