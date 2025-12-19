Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υπογραφές για κατασκευή 2+2 νέων πλοίων, το μήνυμα της Γκιλφόιλ

Ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της παρουσίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας στη διεθνή αγορά χαρακτηρίζεται η σύμβαση κατασκευής 2+2 νέων πλοίων με την εταιρεία ρυμουλκών MEGATAGS του Π. Ξηραδάκη, που υπεγράφη την Παρασκευή (12/19), παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στόχος η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του λιμανιού και των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου.

Ειδικά η παρουσία της κ. Γκιλφόιλ στην Ελευσίνα, μετά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επέκταση των δραστηριοτήτων του λιμανιού της περιοχής, για το οποίο έχει εκφραστεί αμερικανικό ενδιαφέρον, αποτυπώνει την ενεργό διάθεση της Ουάσιγκτον για εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Η πρέσβης επανέλαβε ότι είναι ξεκάθαρη η δέσμευση της Ουάσιγκτον για συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον αμερικανικό λαό.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC έχει ήδη επενδύσει 125 εκατομμύρια δολάρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, χρήματα τα οποία κατευθύνονται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Απώτερος στόχος της DFC είναι η επέκταση των δυνατότητων των Ναυπηγείων να εξυπηρετεί πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ επενδύουν σε έργα που προσφέρουν απτά οφέλη και για τους δύο λαούς. Όπως είπε, «η αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων δεσμεύσεων που τηρήθηκαν στην πράξη».

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε, από την πλευρά του, ότι «υποστηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας την ελληνική ναυτιλία». Συμπλήρωσε ότι «δίνεται η δυνατότητα να γίνουν και άλλες επενδύσεις».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη σύμβαση ναυπήγησης νέων πλοίων για Έλληνες πελάτες μετά από δεκαετίες. Ανέδειξε την επανεκκίνηση των ναυπηγείων σε λιγότερο από τρία χρόνια και τη συμβολή των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων βασίζεται στην επιμονή και τη σκληρή δουλειά τους. Ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η ONEX προτιμά να αποδεικνύει τη δυναμική της μέσω έργου και όχι λόγων.