Νέα διαμερίσματα βγαίνουν προς πώληση στο Ελληνικό

Πάνω από 300 διαμερίσματα του Ελληνικού ετοιμάζεται να διαθέσει στην αγορά η Lamda Development με τη νέα χρονιά εν μέσω ισχυρής ζήτησης για τα ακίνητα.

Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές που πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο, η διοίκηση υποστήριξε ότι «αναμένουμε να δρομολογήσουμε άλλες 330 μονάδες, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο και κατά τη διάρκεια του 2026».

Τα διαμερίσματα ανήκουν στα έξι έργα που αποτελούν το συγκρότημα Little Athens σημειώνουν σημαντική εμπορική επιτυχία.

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία της Lamda Develοpment, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο του Ελληνικού από την έναρξή του μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου φτάνουν στα 1,5 δισ. ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες της οικιστικής γειτονιάς Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Επίσης, μέχρι την 30.11.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 566 διαμερίσματα δηλαδή στο 84% του συνόλου. Η υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα του Α’ εξαμήνου (94%) οφείλεται στην αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς, μετά τη διάθεση επιπλέον 112 κατοικιών τον Νοέμβριο του 2025.

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ, αυξημένα 80%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, το εννεάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 105 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων).