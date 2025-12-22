Ο Γιάννης Βαρβαγιάννης στη Marketing FMCG 100 Powerlist

Ο Γιάννης Βαρβαγιάννης, ένας εκ των διαχειριστών της Ποτοποιίας Ι. Βαρβαγιάννη επελέγη στη Marketing FMCG 100 Powerlist, μια σημαντική διάκριση που αναδεικνύει προσωπικότητες με διαρκή θετικό αντίκτυπο στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, ο Γιάννης Βαρβαγιάννης, εκ των διαχειριστών της ιστορικής ποτοποιίας Ι. Βαρβαγιάννη, εκπροσωπεί την έκτη γενιά μιας οικογενειακής επιχείρησης που εδώ και 165 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την αυθεντική τέχνη του ούζου στο Πλωμάρι Λέσβου. Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πολυετή εμπειρία στο marketing και την εμπορική ανάπτυξη, έχει συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υπό την καθοδήγησή του, το Ούζο Βαρβαγιάννη προχώρησε σε επιτυχημένο rebranding, ενδυνάμωσε την παρουσία του σε premium κανάλια και στο δίκτυο HORECA, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη διεθνή του απήχηση μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συμμετοχές σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις.

«Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Ποτοποιίας μας. Αντλούμε δύναμη από την ιστορία μας, αλλά κοιτάζουμε σταθερά το μέλλον, επενδύοντας σε ποιότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια. Το Ούζο Βαρβαγιάννη είναι μια ζωντανή έκφραση της ελληνικής παράδοσης που εξελίσσεται διαρκώς και ταξιδεύει τον πολιτισμό μας σε όλο τον κόσμο», σχολιάζει ο Γιάννης Βαρβαγιάννης.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τον αδιάκοπο προσανατολισμό της Ποτοποιίας Ι. Βαρβαγιάννη στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εξωστρέφεια, τιμώντας παράλληλα μια οικογενειακή κληρονομιά που συνεχίζει να εξελίσσεται και να δυναμώνει την παρουσία του ελληνικού ούζου παγκοσμίως. Η Λίστα FMCG αποτελεί έναν θεσμό κύρους, ο οποίος αναδεικνύει ηγετικά στελέχη και επαγγελματίες που καινοτομούν, εμπνέουν και συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη της αγοράς, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.