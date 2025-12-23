Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση Σμπώκου - Βασιλάκη στην Ελούντα

Ένα καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης της επένδυσης που έχει δρομολογήσει στην Ελούντα της Κρήτης έκανε προ ημερών η εταιρεία PHAEA A.E. (Golf Residences A.E.), συμφερόντων των ομίλων Σμπώκου και Βασιλάκη.

Με απόφασή του, το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο επενδυτικών προγραμμάτων που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την τροποποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη και το τοπογραφικό που αφορά τη δημιουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) στην Πλάκα.

Επί της ουσίας το «πράσινο φως» αφορά το project που προβλέπει τη μετατροπή των δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων κατηγορίας 5 αστέρων, του Blue Palace, δυναμικότητας 452 κλινών και μιας ακόμη μονάδας, δυναμικότητας 99 κλινών, σε ένα Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη θέση Πλάκα της Ελούντας.

Η έγκριση συνοδεύεται από τέσσερις όρους. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης, οι προτεινόμενες πέργκολες που αφορούν στις νέες κατοικίες συγκεκριμένων εκτάσεων, όπου θα αναπτυχθούν συνολικά 19 τουριστικές κατοικίες, καθώς και οι λοιπές πέργκολες που φιλοξενούν λειτουργίες του νέου κτιρίου εστιατορίου και έχουν άμεση οπτική με την οχυρή νησίδα να κατασκευαστούν με λεπτές διατομές. Τα υποστυλώματα να είναι είτε ξύλινα, είτε πεσσοί με επένδυση από πέτρα (απλή μορφή χωρίς κιονόκρανα).

Στην ίδια λογική, βάσει της απόφασης, πρέπει «να διατηρηθούν τα παλαιά μονοπάτια (καλντερίμια) στη δυτική πλευρά του ακινήτου και ενδεχομένως και σε άλλες θέσεις, όπου εντοπιστούν τα κατάλοιπα τους, με καθαρισμό, επισκευή, διάνοιξη των δασωμένων ή φραγμένων τμημάτων, ώστε να αποκατασταθεί η συνέχειά τους και να δοθούν σε χρήση ως πεζόδρομοι-δρόμοι περιπάτου. Κατά τη διαμόρφωση δρόμων για τα οχήματα να μη θιγούν τα καλντερίμια, αλλά να δημιουργηθεί νέος δρόμος παράλληλος προς αυτά».

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, πρέπει να αποτυπωθούν και να τεκμηριωθούν τα ξερολιθικά κατάλοιπα κυκλικής διατομής σε όλες τις εδαφικές εκτάσεις. Οι επιμέρους μελέτες τεκμηρίωσης και αποκατάστασης των αρχιτεκτονικών ξερολιθικών καταλοίπων να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Τέλος, «οι σκαπτικές εργασίες να εκτελούνται με παρακολούθηση από πλευράς ΕΦΑ (Εφορείας αρχαιοτήτων) Λασιθίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις ισχύουσες διατάξεις».

Επισημαίνεται, δε, πως η αναθεωρημένη αρχιτεκτονική μελέτη, βάσει του πρώτου όρου, θα πρέπει να υποβληθεί προς θεώρηση στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους το υπουργείο Πολιτισμού είχε εγκρίνει τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ωστόσο, και αυτό είχε θέσει μια σειρά από προϋποθέσεις.

Ο τροποποιημένος σχεδιασμός της «Phaea Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» προβλέπει την ανάπλαση δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου resort, δυναμικότητας 631 κλινών, που θα λειτουργήσει υπό το σήμα της αλυσίδας Rosewood Hotels & Resorts.

Το υφιστάμενο ξενοδοχείο Blue Palace, δυναμικότητας 452 κλινών, μετά τις εργασίες θα αποκτήσει δυναμικότητα 348 κλινών, ενώ παράλληλα, το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων Argo, δυναμικότητας 99 κλινών, μετά την ανακατασκευή του θα είναι δυναμικότητας 113 κλινών. Το συγκρότημα θα απαρτίζεται και από 44 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, συνολικής δυναμικότητας 170 κλινών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, αναβαθμισμένο το Blue Palace θα επανατοποθετηθεί στον εγχώριο ξενοδοχειακό χάρτη το 2026 υπό το brand της αλυσίδας Rosewood Hotels & Resorts.

Υπενθυμίζεται ότι τα PHAEA Resorts συνιστούν τη μετεξέλιξη του ξενοδοχειακού ομίλου Sbokos Hotel Group, που δραστηριοποιείται στον ελληνικό τουρισμό από το 1976 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Η Evergolf Τουριστικές Επενδύσεις Α.Ε., πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Ευτύχιος Βασιλάκης της Aegean απέκτησε το 2018 το 70% της Golf Residences Α.Ε.

Το portfolio των PHAEA Resorts (Golf Residences Α.Ε.), πρόεδρος των οποίων είναι η Κωστάντζα Σμπώκου και αντιπρόεδρος/διευθύνουσα σύμβουλος η Αγάπη Σμπώκου, διαθέτει, εκτός από το Blue Palace Resort & Spa, τρία ακόμη καταλύματα, το Village Heights Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου, το Cretan Malia Park στα Μάλια Πεδιάδος, στο Ηράκλειο, καθώς και το Koutouloufari Village Holiday Club, που αποτελείται από διαμερίσματα στο Κουτουλουφάρι, επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συνολική δυναμικότητά τους να υπερβαίνει τις 2.000 κλίνες.