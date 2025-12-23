#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIP εμπειρίες στη EuroLeague με κάρτες Visa Πειραιώς

Από 5 Δεκεμβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, δίνεται στους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς η ευκαιρία μέσω κληρώσεων να κερδίσουν VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα και επιλεγμένους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

VIP εμπειρίες στη EuroLeague με κάρτες Visa Πειραιώς

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 13:11

Η Πειραιώς και η Visa, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, ανακοινώνουν μια νέα πρωτοβουλία που προσφέρει στους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς, VIP εμπειρίες στους κορυφαίους αγώνες της EuroLeague.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κάτοχοι των χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa της Πειραιώς έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, καθώς και για επιλεγμένους εντός έδρας αγώνες των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, πραγματοποιούνται κληρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa της Πειραιώς, απλώς πραγματοποιώντας τις καθημερινές τους αγορές με τις Visa κάρτες τους. Κάθε αγορά με κάρτα Visa της Πειραιώς ισοδυναμεί σε μία συμμετοχή στις μεγάλες κληρώσεις.

Από 5/12/2025 έως και 15/1/2026, οι αγορές με κάρτες Visa της Πειραιώς προσφέρουν την ευκαιρία για διπλά VIP πακέτα που εξασφαλίζουν την εμπειρία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Επιπλέον, έως 31/3/2026, κάθε μήνα αναδεικνύονται τυχεροί νικητές που κερδίζουν διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για επιλεγμένους αγώνες της EuroLeague. Τα πακέτα περιλαμβάνουν πρόσβαση στους εντός έδρας αγώνες των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία παρακολούθησης σε έναν από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πειραιώς: Συνεχίζει για 2η χρονιά το πρόγραμμα «Piraeus Startup Accelerator»

Μεγάλου: Επισφραγίζεται ο κύκλος μετασχηματισμού της Πειραιώς

Visa: Οι Έλληνες και ταξίδεψαν και ξόδεψαν περισσότερο στο εξωτερικό

Επένδυσε στην κυπριακή EMBIO Diagnostics ο Σάσα Βεζένκοφ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο