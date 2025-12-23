VIP εμπειρίες στη EuroLeague με κάρτες Visa Πειραιώς

Η Πειραιώς και η Visa, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, ανακοινώνουν μια νέα πρωτοβουλία που προσφέρει στους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς, VIP εμπειρίες στους κορυφαίους αγώνες της EuroLeague.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κάτοχοι των χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa της Πειραιώς έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, καθώς και για επιλεγμένους εντός έδρας αγώνες των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, πραγματοποιούνται κληρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa της Πειραιώς, απλώς πραγματοποιώντας τις καθημερινές τους αγορές με τις Visa κάρτες τους. Κάθε αγορά με κάρτα Visa της Πειραιώς ισοδυναμεί σε μία συμμετοχή στις μεγάλες κληρώσεις.

Από 5/12/2025 έως και 15/1/2026, οι αγορές με κάρτες Visa της Πειραιώς προσφέρουν την ευκαιρία για διπλά VIP πακέτα που εξασφαλίζουν την εμπειρία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Επιπλέον, έως 31/3/2026, κάθε μήνα αναδεικνύονται τυχεροί νικητές που κερδίζουν διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για επιλεγμένους αγώνες της EuroLeague. Τα πακέτα περιλαμβάνουν πρόσβαση στους εντός έδρας αγώνες των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία παρακολούθησης σε έναν από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.