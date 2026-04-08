Solidus Securities: Aλμα 270% στα προ φόρων κέρδη το 2025

Δημοσιεύθηκε: 8 Απριλίου 2026 - 14:42

Ανοδο 46% στον κύκλο εργασιών και αύξηση 270% στα κέρδη προ φόρων κατέγραψε το 2025 η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 10.224.831 ευρώ, έναντι 6.974.982 ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.394.378 ευρώ, από 884.569 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η συνολική καθαρή θέση της διαμορφώθηκε σε 5.539.864 ευρώ.

Παράλληλα, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 7ης Απριλίου 2026 αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,48 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον της χρήσης 2025.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 1.480.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Από αυτές, 1.440.000 μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, σε αναλογία 4 νέες για κάθε 10 παλαιές, ενώ 40.000 μετοχές διατέθηκαν δωρεάν σε στελέχη της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών που προβλέπει η πολιτική αποδοχών της.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 5.080.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.080.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

Η Solidus Securities σημειώνει ακόμη ότι το 2025 συμπλήρωσε 25 χρόνια δραστηριότητας στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 απασχολούσε 39 εργαζομένους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Prodea: Πράσινο φως από ΓΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €50 εκατ.

Real Consulting: Τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την ΑΜΚ

Προσφορές 1,13 δισ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank

CrediaBank: Μεγάλη υπερκάλυψη της ΑΜΚ, κλείνει το διεθνές βιβλίο

