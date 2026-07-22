AKTOR: Στις 3,5 φορές η υπερκάλυψη στην ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

Σχεδόν 3,5 φορές έχει καλυφθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ της AKTOR, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μέχρι χθες το απόγευμα, η ζήτηση για τις νέες μετοχές στο ελληνικό βιβλίο ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ ενώ στο διεθνές βιβλίο φτάνει την περιοχή των 2 δισ ευρώ.

Σήμερα ολοκληρώνεται η τριήμερη διαδικασία. Mε το κλείσιμο της αγοράς πιθανόν να γίνει γνωστό το τελικό ποσό που θα αντλήσει ο όμιλος από την έκδοση των νέων μετοχών, με τα σενάρια να κάνουν λόγο για κεφάλαια που θα φτάνουν έως και 750 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς ωστόσο η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.

Η τιμή διάθεσης

Σε ό,τι αφορά την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αυτή θα καθοριστεί με βάση τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Σε ανακοίνωσή της χθες, η εταιρεία ενημέρωσε ότι η τιμή θα διαμορφωθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα από τον πήχη που είχε ορίσει η εταιρεία στα 13,53 ευρώ. Σημειώνεται ότι χθες, η μετοχή κινήθηκε πτωτικά στο ταμπλό, κλείνοντας με απώλειες 10% στα 11,72 ευρώ.

Cornerstone επενδυτής

Το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζεται επίσης στο προφίλ των επενδυτών που τοποθετούνται στην έκδοση.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για την είσοδο μεγάλου cornerstone επενδυτή από τις ΗΠΑ, κίνηση που αναμένεται να λειτουργήσει ως «ψήφος εμπιστοσύνης» προς την εταιρεία.

Παράλληλα, αναμένεται να αποσαφηνιστεί η τελική διαμόρφωση της μετοχικής σύνθεσης μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις βασικοί μέτοχοι της AKTOR είναι η Winex Investments (με ποσοστό 39,1%) συμφερόντων Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, η Castellano Properties (18,5%) και η Blue Silk (15,6%). Και οι τρεις έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην κεφαλαιακή ενίσχυση με ποσό των 350 εκατ ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια και οι στόχοι

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που θα τρέξει έως το 2031.

Όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους, η εταιρεία στοχεύει σε έσοδα ύψους 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να εκτιμάται μεταξύ 375 και 425 εκατ. ευρώ και την καθαρή μόχλευση (Net Leverage) να διαμορφώνεται από 3,8x έως 4,2x.

Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, οι στόχοι αυξάνονται, με τα έσοδα να αναμένονται από 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA να κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή μόχλευση προβλέπεται να μειωθεί στο 3,5x με 4,0x.

Ο τελικός και ίσως ο πιο σημαντικός σταθμός του στρατηγικού πλάνου είναι το έτος 2031, όπου η AKTOR στοχεύει στην επίτευξη EBITDA ύψους 650 εκατ ευρώ.