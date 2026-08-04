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ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Aktor

Οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 07 Αυγούστου 2026.

ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Aktor

Δημοσιεύθηκε: 4 Αυγούστου 2026 - 18:10

Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 03.08.2026, ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) της εταιρείας “AKTOR Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” θα αλλάξει από 26% σε 35% σε όλους τους δείκτες στους οποίους οι μετοχές της εταιρείας συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

• Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

• FTSE/X.A. Large Cap

• FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

• FTSE/ATHEX Βιομηχανίες

Επίσης, γνωστοποιείται η αλλαγή του συντελεστή βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG από 21,30% σε 28,67%.

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 07 Αυγούστου 2026.

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