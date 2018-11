Τραμπ: Δευτέρα ή Τρίτη έτοιμη η αναφορά για τον υπεύθυνο της δολοφονίας Κασόγκι

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προσδιορίσει τις προσεχείς ημέρες ποιος ευθύνεται για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, που θανατώθηκε τη 2α Οκτωβρίου μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Μάλιμπου, στην Καλιφόρνια, όπου επισκέφθηκε το Σάββατο πυρόπληκτες περιοχές, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μια «πλήρης αναφορά», για το «ποιος το έκανε» θα είναι έτοιμη «τις επόμενες δύο ημέρες», δηλαδή σήμερα Κυριακή ή αύριο Δευτέρα, πριν δώσει αμέσως μετά λίγο διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, «τη Δευτέρα ή την Τρίτη».

Οπως θυμίζει το ΑΠΕ, μερικές ώρες νωρίτερα, η Χέδερ Νάουερτ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σε αυτό το στάδιο καταλήξει σε «οριστικό συμπέρασμα».

Αντιδρούσε σε δημοσιεύματα των εφημερίδων The Washington Post, The New York Times και άλλων αμερικανικών ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία η CIA έχει συμπεράνει ότι ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διέταξε τον φόνο του Κασόγκι. Η Νάουερτ χαρακτήρισε «ανακριβή» τα δημοσιεύματα.