Ελληνική Ένωση CFA: Εκδήλωση με θέμα «The Economics of Value»

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, η Ελληνική Ένωση CFA, σε συνεργασία με το νεοιδρυθέν «Institute of Finance and Financial Regulation» (IFFR), διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «The Economics of Value», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Παπανικολάου, Kellogg School of Management, Northwestern University, o οποίος είναι γνωστός για την δουλειά του στο Asset Pricing.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης κ. Λουκάς Δέδες (φωτο), CFA ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στις δράσεις του «Institute of Finance and Financial Regulation» (IFFR) και ο Director του Ιδρύματος Καθηγητής κ. Γεώργιος Σκιαδόπουλος.

Η ομιλία είχε ως βάση τη «Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου» (Modern Portfolio Theory) και ο κ. Παπανικολάου αναφέρθηκε στις δύο δημοφιλείς μορφές επενδύσεων, του «Value Investing» και του «Growth Investing», ποιοι είναι οι επενδυτές σε κάθε μια από αυτές τις μορφές επένδυσης, τι είναι η τεχνολογική αντικατάσταση (technological displacement) και εάν είναι μετρήσιμη και γιατί οι επενδύσεις σε εταιρίες «Growth» αποτελούν μορφή αντιστάθμισης κινδύνου έναντι αυτής. Παρουσιάστηκαν επίσης πρακτικά παραδείγματα για την καθιέρωση πατεντών και την επίδρασή των τελευταίων στις χρηματιστηριακές τιμές των εταιριών που τις κατοχυρώνουν.

Τα βασικά συμπεράσματα της ομιλίας ήταν ότι η τεχνολογική αντικατάσταση λόγω της εφαρμογής καινοτομιών αποτελεί παράγοντα επενδυτικού κινδύνου, ότι οι εταιρίες «Growth» αποτελούν μορφή αντιστάθμισης και τείνουν να έχουν υψηλότερες αποτιμήσεις από τις εταιρείες «Value» και τέλος ότι η τεχνολογική αντικατάσταση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου, όχι μόνο στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και στην αγορά εργασίας.