Εθνική Τράπεζα: Αγορά 574.378 ιδίων μετοχών από 29/7 έως 6/8/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 29/07/2025 έως και 06/08/2025 απέκτησε συνολικά 574.378 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,2244 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €7.021.411,06.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 6.382.252 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,70% του μετοχικού κεφαλαίου της.