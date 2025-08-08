#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Ιούλιο

Πρώτη τερμάτισε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τόσο στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές του Ιουλίου όσο και στο επτάμηνο.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 22:36

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Ιούλιο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 24,54%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (14,69%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (9,94%).

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (9,53%), Alpha Finance (7,66%), BofA (6,52%), και UBS Europe (6,25%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Optima Bank (5,73%), Citigroup Global (4,29%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,65%).

Αντίστοιχα, στο 7μηνο του 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,44%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 16,90% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 11,75%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,54%), Alpha Finance (8,10%), UBS Europe (6,73%), Optima Bank (5,63%), BofA Securities (4,02%), Citigroup Global Markets Europe (3.34%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,08%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Ιούλιο και στο 7μηνο του 2025, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

